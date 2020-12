Το έργο «Crossing the paths of History and Culture (CHIC)» (Διασχίζοντας τα Μονοπάτια της Ιστορίας και του Πολιτισμού) του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020» υλοποιεί ο Δήμος Κομοτηνής.

Ο κύριος σκοπός του έργου CHIC είναι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές στόχου σε πολιτιστικό επίπεδο με σκοπό την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη τους και τη μόνιμη και πολυεπίπεδη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς.

Ενδεικτικά οι δράσεις του έργου είναι:

Η καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των δύο περιοχών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη

Η βελτίωση της σήμανσης στις δύο περιοχές

Η ανάδειξη του θεάτρου και των λαϊκών δρωμένων ως εργαλείου ανάδειξης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ανάδειξη μέσω ανακατασκευής χώρων πολιτισμού

Η παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής

Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρηματιών των δύο περιοχών.

