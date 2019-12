Η ΔΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής ξεκινά το νέο έτος κινηματογραφικά φιλοξενώντας για δύο ημέρες το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα».

Στην αίθουσα του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής θα προβληθούν τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως παρακάτω:

10.01.2020 στις 8 το βράδυ :

The Silence of Others (Almudena Carracedo & Robert Bahar, Ισπανία, ΗΠΑ 2018) και

Time to Leave (OrhanTekeoglu, Τουρκία 2019)

11.01.2020 στις 8 το βράδυ:

Heart of Stone (ClaireBillet&OlivierJobard, Γαλλία 2019) και

Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο (Ειρήνη Σαρίογλου & Άγγελος Κοβότσος, Ελλάδα )

Το εν λόγω Φεστιβάλ διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού(ΥΠΕΞ), της Πρεσβείας της Αυστραλίας και της Πρεσβείας του Ισραήλ. Είσοδος ελεύθερη! Για κρατήσεις θέσεων παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής 25310-37770 και 25310-27484

