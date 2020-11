Μια παρέα τριών φίλων σε καιρό πανδημίας έκανε ένα κοινό επαγγελματικό βήμα. Τρεις νεαροί μουσουλμάνοι Κομοτηναίοι δίνουν την δική τους απάντηση στα ερωτήματα της εποχής. « Προσπαθήσαμε να σταθούμε όρθιοι ως νέοι άνθρωποι και να προσφέρουμε το καλύτερο στον κόσμο» είπε ο ο ένας από τους τρεις, ο ευγενικός Φαρούκ. Τον συναντήσαμε στην απογευματινή του βάρδια στο δικό τους επαγγελματικό στέκι, ένα café take away, όπως το lock down «προστάζει».

Ήδη, ο χώρος του λειτουργεί σαράντα ημέρες, ίσως, τις πιο δύσκολες για την τοπική οικονομία. «Θέλαμε ως νέα παιδιά να προσφέρουμε κάτι, να έχουμε τη δική μας δουλειά, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει.» δήλωσε.

Είναι φίλοι από μικρά παιδιά, κολλητοί. Τώρα που είναι και συνεργάτες έχουν ένα λόγο παραπάνω να προστατέψουν την φιλία τους. Έτσι, όταν τα ρολά κατεβαίνουν, εκείνοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και τρεις- τέσσερις φορές την εβδομάδα κάνουν τον απολογισμό τους. «Βλέπουμε πού πήγαμε καλά, πού δεν πήγαμε» δηλώνει ο Φαρούκ σημειώνοντας «είμαστε φίλοι, δεν θέλουμε να χαλάσουμε την φιλία μας. Τίποτα δεν μας φοβίζει. Η φιλία είναι η απάντηση στην κρίση και στην κακή ψυχολογία. Όλα παίζουν ρόλο, πρέπει η ψυχολογία μας να είναι ανεβασμένη».

Όσον αφορά στα εμπόδια που προηγήθηκαν, τεχνικές εργασίες και έκδοση αδειών χρειάστηκαν τρεις μήνες. Στα τριάντα τους χρόνια δεν γνωρίζουν τι πάει να πει φόβος. «Να μην φοβηθούν τίποτα! Να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν, το όνειρο τους και η λύση έρχεται.» λέει απευθυνόμενος στους νέους της πόλης του που ψάχνουν και «ψάχνονται» σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση προσθέτοντας: «Με υπομονή θα τα καταφέρουμε και θα πάμε μπροστά όλοι μαζί, όλοι οι πολίτες!»

Ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία:Μαρία Νικολάου

