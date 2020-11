Την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά η τελετή για την «Προσβάσιμη Πόλη 2021» της Ε.Ε. προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που είναι η 3η Δεκέμβρη. Η τελετή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κομοτηνή καθώς ο Δήμος Κομοτηνής είναι ένας από τους έξι που διεκδικούν τον τίτλο, από τις 50 συνολικά αιτήσεις, μαζί με τους Δήμους Φλωρεντίας από την Ιταλία, Bremerhaven από την Γερμανία, Gdynia και Poznań από την Πολωνία και Jönköping από την Σουηδία.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδας και το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://destree.eventsair.com/edpd-2020/registrationedpd/Site/Register με την προϋπόθεση εγγραφής μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Τα βραβεία απονέμονται για 11η χρονιά κι έχουν λάβει μέρος συνολικά 425 πόλεις διεκδικώντας τον τίτλο «προσβασιμότητας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά και πολωνικά με υπότιτλους στα αγγλικά. Έχουν επίσης τη δυνατότητα ν’ ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση:

Social Europe: Facebook and Twitter

EC: Facebook and Twitter

hashtags #EDPD2020 #EUDisability, #EUAccessCity and #WeAreEUCitizens

Info:

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελετή μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1748&furtherEvents=yes.

Και να μην ξεχνάμε ότι στόχος των βραβείων είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

