Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ , KA201- Strategic Partnerships for school education που πραγματοποιεί η ΔΔΕ Ροδόπης και με τίτλο: «Let Equity Avoid Discrimination» δύο εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, η Μπρούμα Βασιλική (κοινωνιολόγος) και η Παιδαράκη Κική (φιλόλογος), ταξίδεψαν στην Βιέννη, όπου και συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Αυστριακού Οργανισμού (Austrian Association of Inclusive Society) μαζί με συναδέλφους των άλλων 5 χωρών – μελών του προγράμματος: Αυστρίας, Λετονίας, Σλοβενίας, Ρουμανίας και Τουρκίας.

Αναλύθηκαν όροι όπως η συμπερίληψη και οι διακρίσεις (inclusion and diversity). Επίσης παρουσιάστηκαν από κάθε ομάδα οι εθνικές και τοπικές στρατηγικές για την προώθηση μεθόδων συμπερίληψης. Συζητήθηκε ιδιαίτερα η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Ακούστηκαν έννοιες όπως: co-teaching, teamwork methods, peer supported learning, individual assessment and self-evaluation of teachers.

Τέλος οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εργαστήρια με θέμα την εξεύρεση τρόπων προκειμένου να στηριχθούν γονείς και μαθητές (Workshops: How can we support students and families), δούλεψαν σε ομάδες και παρουσίασαν λύσεις για την συμπερίληψη και για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης στο σχολείο.

