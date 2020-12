«Τα νέα δεν είναι καλά, εξακολουθούμε να έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και μια πίεση στο Νοσοκομείο από τους ασθενείς με Covid κι αυτό , παρά την καραντίνα, δεν βλέπουμε να έχει μια πτωτική τάση. Αυτό είναι το ανησυχητικό για μένα γιατί έχουμε ακόμη αρκετά μεγάλη πίεση.» δήλωσε στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκπομπή «Καθημερινές Ιστορίες» ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής, Γιώργος Πατλάκας.

«Η διασπορά», είπε, «ήταν πολύ μεγάλη και προφανώς δεν εφαρμόζουμε ό,τι κάναμε το Μάρτιο, στο 1ο lock down, τώρα το 2ο Lock down είναι πολύ πιο χαλαρό. Η διασπορά ήταν μεγάλη παντού, μέσα στις οικογένειες και είναι δύσκολο να ελεχθεί. Είναι ανησυχητικό περίμενα να είμαστε καλύτερα.» τονίζει.

Σύμφωνα με τον κο Πατλάκα υπάρχει μια σταθεροποίηση κι όχι μια ραγδαία επί τα χείρω εξέλιξη. « Υπάρχει μια σταθεροποίηση. Θα ήθελα να έχουμε μια μικρότερη πίεση στις εισαγωγές, στις διασωληνώσεις . θα ήθελα να πάνε καλύτερα τα πράγματα και έξω (έξω από το Νοσοκομείο εννοεί). Ο κόσμος να «ανασάνει» και να πάνε καλύτερα τα πράγματα έξω. Με αυτά τα δεδομένα, όμως, βρίσκω περίεργο να λένε διάφοροι ό,τι θα πρέπει να τελειώνουμε με το lock down . Πώς θα τελειώνουμε όταν είμαστε σ’ αυτή την κατάσταση.;» αναρωτήθηκε γνωρίζοντας καλά ότι 28 περιστατικά με Covid μόνο νοσηλεύονται στην Κλινική Covid του «Σισμανόγλειου».

“Έχουμε στην Μονάδα Covid αρκετά περιστατικά να διαχειριστούμε.” Σχολίασε κι εξήγησε «Έχουμε επίσης τα περιστατικά που θα πρέπει να διασωληνώσουμε και τα οποία θα πρέπει να μπορέσουμε να στείλουμε σε μια μονάδα. Έχουμε ενεργοποιήσει κρεβάτια ΜΕΘ για Covid εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή, αν ένας χρειαστεί να νοσηλευτεί και δεν βρούμε κρεβάτι δεν θα τον αφήσουμε να πεθάνει, θα τον διασωληνώσουμε, θα τον κρατήσουμε όσες ώρες χρειαστεί και μετά, όταν θα βρεθεί ένα κρεβάτι σε μια κανονική ΜΕΘ, θα τον στείλουμε για να νοσηλευτεί.»

Κληθείς να σχολιάσει την τακτική πολλών ασθενών να μην προσέρχονται πια στα Νοσοκομεία λόγω του φόβου του κορονοϊου ο κος Πατλάκας είπε ότι είναι «ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα» κι εξήγησε «Είμαστε Νοσοκομείο Covid πλέον. Βεβαίως εξυπηρετούμε τους άλλους ανθρώπους και νομίζω ότι πολλοί όντως φοβούνται. Κάνουν ό,τι μπορούν για να προσεγγίσουν τα Νοσοκομεία, δεν δουλεύουν τα εξωτερικά ιατρεία, στα χειρουργεία γίνονται τα επείγοντα περιστατικά. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα Covid έρχονται σε πολύ βαριά κατάσταση.»

Τέλος, αναφερόμενος στο εμβόλιο και στις αντιρρήσεις που ίσως προκύψουν από μια μικρή μερίδα ανθρώπων, οι περίφημοι αρνητές του εμβολιασμού, τόνισε: «Πάντα υπήρχαν οι αντιρρησίες , κάνουν κακό, δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης αυτών των κινημάτων. Όταν το εμβόλιο πάρει την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και τον αντίστοιχο της Αμερικής, θα έρθουν τα εμβόλια και εννοείται ότι θα τα κάνουμε, θα ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος και θα το κάνει.» για να καταλήξει λέγοντας « Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την Covid 19 και να έχουμε μια ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να είμαστε καταγγελτικοί.»

Φώτο:Γιώργος Πατλάκας ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία:Μαρία Νικολάου

