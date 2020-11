Το ολοκαίνουριο τραγούδι των Underhill West ονομάζεται «Comfort Zone» και έκανε πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου στο Spotify, την iTunes και τα υπόλοιπα μεγάλα online καταστήματα μουσικής!

Οι Underhill West μετά τις θετικότατες κριτικές που απέσπασαν με τον τελευταίο τους δίσκο ‘Restart’ (2020) και την εντυπωσιακή #Restart_theAlbum -Rooftop_LIVE παρουσίασή τους, συνεχίζουν να δημιουργούν καινούρια δική τους μουσική και κυκλοφορούν το single ‘Comfort Zone’ σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα μουσικής!

Info

▶Spotify: https://spoti.fi/2VmvJyJ

▶iTunes/Apple Music: https://apple.co/2JcoR4c

▶Amazon: https://amzn.to/3fLer7C

Ανακαλύψτε τους Underhill West στα social media:

Like on Facebook: https://www.facebook.com/UnderhillWestBand/

Follow on Instagram: https://www.instagram.com/underhillwest_official/?hl=el

Subscribe on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKen6OBAYeVGU1eYsrUpxpg



Μοιράσου το άρθρο: