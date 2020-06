Το ξανθιώτικο συγκρότημα, Underhill West κυκλοφόρησε το καινούριο του album που ετοιμαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια! Ονομάζεται “Restart”, περιλαμβάνει έντεκα (11) καινούρια τραγούδια και βρίσκεται σε Spotify, iTunes και όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά καταστήματα μουσικής!

Η καινούρια δουλειά των Underhill West μας εισάγει σε μία ιδιαίτερη pop αισθητική με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, disco, rock και hip hop ενώ περιλαμβάνει μία πληθώρα μουσικών προτάσεων, μοντέρνων και αναπολικών , μαζί με αρκετό πειραματισμό που φανερώνει ότι το συγκρότημα ανακάλυψε τον ήχο του από την αρχή.

Το “Restart” είναι πλούσιο σε μουσικό και νοηματικό περιεχόμενο και σίγουρα θα απασχολήσει αρκετά όσους φίλους της μουσικής μπουν στην διαδικασία να το ακούσουν εκτενώς.

Οι τίτλοι των κομματιών που περιλαμβάνει είναι:

I Will Always

Serenity

Call For Your Love

Wake You Up

Hate to Admit It

Restart

Infinite Light

Somebody New

Heavy

Countdown Love (feat. Nina Mazani)

Why Do We Ask For More?

Το single που πρωτοστατεί στην καινούρια δουλειά είναι το τραγούδι “Serenity” του οποίου το video clip έκανε πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου στο YouTube

Στιχουργικά οι Underhill αφήνουν για λίγο στην άκρη την αισιόδοξη οπτική και αποφασίζουν να μιλήσουν για προσωπικά τους θέματα που τους απασχολούσαν χρόνια.

Το κοινωνικό τους σχόλιο δεν θα μπορούσε να λείπει και σε αυτή την δουλειά, μόνο που αυτή την φορά γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο σχολιάζοντας την γενικότερη φύση του ανθρώπου σε συνάρτηση με τον σύγχρονο κόσμο.

Την παραγωγή του δίσκου υπογράφουν οι ίδιοι οι Underhill West μαζί με τον Γιάννη Βαρελίδη, ενώ αξιοσημείωτες είναι οι συμμετοχές άλλων μουσικών όπως αυτή της Νίνας Μαζάνη και του Τεό Φοινίδη στο κομμάτι “Countdown Love”, του Βίλη Καμπάνταη και της Έφης Χατζοπούλου.

Οι Underhill West Μιχάλης Χατζόπουλος και Τάσος Αβραμίδης γίνονται αρχιτέκτονες ενός σύγχρονου μουσικού έργου το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα άξιο προσοχής.

