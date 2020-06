Περίμεναν περίπου έναν χρόνο, αλλά άξιζε τον κόπο! Εκπαιδευόμενοι του 2ου ΣΔΕ Λάρισας αφηγήθηκαν ή έγραψαν μαζί με άλλους έγκλειστους και έγκλειστες της Ευρώπης την ιστορία της ζωής τους. Ορισμένες από αυτές επιλέχθηκαν να γίνουν τρισδιάστατη ταινία.



Η πρώτη ιστορία με τίτλο «Πάλι μαζί» έτυχε να είναι του συμμαθητή τους Γιάννη. Σήμερα, ήρθε η ώρα να κάνουν αυτοί το ταξίδι της ζωής του από τότε που παρανόμησε μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε ελεύθερος στην οικογένειά του. Τρεις καθηγητές πληροφορικής, δύο μέλη της ΕΕΠΕΚ και μία εκπαιδεύτρια του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας, συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν αυτό το ταξίδι.



Πρώτα οι Δημήτρης Λιόβας και Κώστας Σταθόπουλος έφεραν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας στο σχολείο της φυλακής (υπολογιστή, VR γυαλιά και χειριστήρια) και τον παρουσίασαν στους εκπαιδευόμενους εξηγώντας τους και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Στη συνέχεια τον έστησαν στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου ένας – ένας εκπαιδευόμενος θα «ζει» την ιστορία του Γιάννη, ακολουθώντας τα βήματά του, συναντώντας τους ανθρώπους της ζωής του. Βοηθό σ’ αυτή την προσπάθεια θα έχουν την εκπαιδεύτρια πληροφορικής του σχολείου Κωνσταντινιά Νέου. Να σημειωθεί ότι η δράση αυτή είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «STEPs: Supporting Ties in the Education of Prisoners». Σκοπός του προγράμματος είναι να μπορούν οι χρήστες των έξι ψηφιακών ιστοριών να αναπτύξουν ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες και να εκφραστούν πριν και μετά την εμπειρία.

