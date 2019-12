Αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε χιλιάδες επισκέπτες ολοκληρώθηκε η αποστολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Διεθνή Αερολιμένα των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο του προγράμματος “Fly me to the Moon”.

Στις 23 και 24 Δεκεμβρίου τα θρακιώτικα έθιμα του «Πουρπούρη» και της «Κορτοπούλας» μαζί με άλλα ιδιαίτερα εορταστικά δρώμενα, παρουσιάστηκαν και συστήθηκαν στους επιβάτες και επισκέπτες του Αεροδρομίου της Αθήνας σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην πολιτιστική και γαστρονομική παράδοση της περιοχής.

Με παραδοσιακές φορεσιές, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φερών «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Νίψας-Έβρου χόρεψαν θρακιώτικους και ποντιακούς χορούς και τραγούδησαν τοπικά κάλαντα ενώ οι ταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες παραδοσιακές συνταγές της περιοχής.

Παράλληλα, το κοινό, με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην Αλεξανδρούπολη, να γνωρίσει τον ιστορικό Φάρο και να απολαύσει μια αξέχαστη βαρκάδα στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.

