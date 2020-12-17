Αύριο Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, στα δικαιούχα ερασιτεχνικά σωματεία της Αρκαδίας, βάσει της Κοινής Απόφασης (ΦεΚ Β’, 5462/10-12-2020) των Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.
Η λίστα με τα σωματεία της Αρκαδίας που επιδοτούνται:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ- ΑΡΚ.Ο.Α.Μ. 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.500 €
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΓΕΑΣ 2.500 €
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΛΩΨ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2.500 €
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΦΩΝ ΜΟΡΙΑΣ 2.500 €
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒAIΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.500 €
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Η ΔΟΞΑ 1 2.500 €
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΜΙΛΛΑ 2000 2.500 €
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΓΙΑΣ 2.500 €
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ Π.Α.Ο.Κ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 2.500 €
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2.500 €
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.500 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΛΑΣ 2.500 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2.500 €