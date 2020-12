Ο Δήμος Κορινθίων επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί, με το ποσό των 20.000 ευρώ, για να υλοποιήσει έργο που έχει να κάνει με τη «Βιώσιμη Πόλη».

Η επιλογή έγινε κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων από τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENERGY CITIES (συντονιστής του έργου) και σε ανοιχτή συνεδρίαση με τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους.

Η ανακοίνωση του δήμου, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως είστε ένα από τους δύο Δήμους – Μέλη μας, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία επιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Living Streets and Citizen Engagement in local energy and climate projects», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative – EUKI) μέσω του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety – BMU).

Το Πρόγραμμα «LIVING STREETS», εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αστικής Αναζωογόνησης και στοχεύει

· Στην ‘πιλοτική’ μετατροπή πολυσύχναστων δρόμων της πόλης της Κορίνθου σε χώρους συνάθροισης πολιτών,

· Την ανταλλαγή ιδεών,

· Την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων και η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο), μέσω της μερικής ή ολικής απαγόρευσης κίνησης των οχημάτων,

· Την ενεργό εμπλοκή των Δημοτών (bottom-up approach) στον χωροταξικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον Δημότη (people–centric approach) και όχι το αυτοκίνητο».

