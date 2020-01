Η ανάρτηση του δημάρχου Σπάρτης, Πέτρου Δούκα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης, αναφέρει τα εξής για το θέμα της σύνθεσης της τιμητικής επιτροπής του δήμου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 2.500 χρόνια απ’ την μάχη των Θερμοπυλών.

«Η Σπάρτη με χαρά και τιμή ανακοινώνει τις διεθνούς εμβέλειας προσωπικότητες, που αποδέχθηκαν να σταθούν δίπλα μας και να συμμετάσχουν στην ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

Τους ευχαριστούμε θερμά!

1. Aziz Syriani, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Olayan

2. George, Κόμης (Earl) του Saint Andrews , διάδοχος του Δούκα του Κεντ και ανιψιός της Βασίλισσας Ελισάβετ

3. Shaukat Aziz, τ.πρωθυπουργός του Πακιστάν (και θεωρούμενος μεταμορφωτής της οικονομίας της)

4. Πρίγκηπας Νικόλαος

5. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

6. Paul Cartledge, Ακαδημαϊκός και Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge

7. Bettany Hughes, Ιστορικός, Συγγραφέας, δημιουργός ιστορικών ντοκιμαντέρ

8. Χρυσάνθη Γκάλλου, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Nottingham

9. Γιώργος Σακελλάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ameresco (εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).

10. Tawfic Khoury, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας CCC (The Consolidated Contractors Company of the Middle East).

11. Deborah Wince Smith, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του USA Competitiveness Council (Washington DC).

12. Rosa d’ Amato, Ευρωβουλευτής Ιταλίας με το Κίνημα των 5 Αστέρων

13. Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, Ευρωβουλευτής Γαλλίας, Ανεξάρτητη, γενν. Σπάρτη!»

από το www.sparti.gov.gr

φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

