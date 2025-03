Aφιέρωμα «Γένους Θηλυκού» στο ERTFLIX

Όλες μοναδικές, όλες υπέροχες, όλες γυναίκες! Με ταινίες «Γένους Θηλυκού», το ERTFLIX γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέροντας επιλεγμένα φιλμ.

Από την Τρίτη 4 έως και την Κυριακή 16 Μαρτίου 2025, επισκεφτείτε στο ERTFLIX το Αφιέρωμα «Γένους Θηλυκού» και απολαύσετε επιλεγμένες ταινίες, με σημείο αναφοράς τις γυναίκες.

ΤΑΙΝΙΕΣ

«Emily» (2022)

Η ταινία διηγείται τη «φανταστική» ζωή μιας από τις πιο διάσημες συγγραφείς όλων των εποχών, της Έμιλi Μπροντέ. Μιας επαναστάτριας και αλλόκοτης κοπέλας, η οποία καθώς μεγαλώνει, αυτοπροσδιορίζεται, βρίσκει τη φωνή της και τελικά γράφει το κλασικό έργο «Ανεμοδαρμένα ύψη». Οι σχέσεις που την ενέπνευσαν, όπως η ωμή και παθιασμένη σχέση της με τις αδερφές της, ο πρώτος της απαγορευμένος έρωτας με τον Γουέιτμαν και η στοργική της αγάπη και ο θαυμασμός της για τον αντισυμβατικό αδερφό της Μπράνγουελ.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Φράνσις Ο’ Κόνορ

Πρωταγωνιστούν: Έμα Μάκεϊ, Φίον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κοέν, Άντριαν Ντάνμπαρ, Αλεξάνδρα Ντάουλινγκ, Αμέλια Γκέθινγκ, Τζέμα Τζόουνς

«Τηλεφώνησε στην Τζέιν» – (Call Jane) (2022)

Σικάγο, 1968. Η Τζόι, σύζυγος και μητέρα, μαθαίνει ότι η εγκυμοσύνη της απειλεί τη ζωή της, αλλά ο νόμος στο Ιλινόις δεν της επιτρέπει την άμβλωση. Απελπισμένη, βρίσκει τη μυστική κολεκτίβα «Τζέιν», που βοηθά γυναίκες να υποβληθούν σε ασφαλείς αμβλώσεις. Σταδιακά, εμπλέκεται ενεργά στην οργάνωση, μέχρι που η Αστυνομία την εντοπίζει. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία του δικτύου «Τζέιν».

Σκηνοθεσία: Φίλις Νάγκι

Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Μπανκς, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κρις Μεσίνα, Κόρι Μάικλ Σμιθ, Κέιτ Μάρα, Γούνμι Μοσάκου

«Wild rose» (2018)

Η 23χρονη Ρόουζ Λιν Χάρλαν σφύζει από ταλέντο, χάρισμα και θράσος. Έχει μόλις αποφυλακιστεί και πρέπει να συντηρήσει τα δύο παιδιά της. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει άρον άρον από τη Γλασκόβη και να κάνει καριέρα, ως τραγουδίστρια της κάντρι. Πιστεύει ότι η μόνη της ευκαιρία στην ευτυχία την περιμένει στην πρωτεύουσα της κάντρι, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Η μητέρα της Μάριον θέλει η κόρη της να τακτοποιηθεί, να αποδεχθεί τη ζωή της και να αναλάβει τις ευθύνες της. Όταν, όμως, η μοίρα φέρνει τη Ρόουζ Λιν πιο κοντά στο Νάσβιλ, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και τη φήμη.

Σκηνοθεσία: Τομ Χάρπερ

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούλι Γουότερς, Σόφι Οκονέντο, Τζέιμς Χάρκνες, Τζέιμι Σάιβς, Μπομπ Χάρις

«Η λιακάδα μέσα μου» – (Un Beau Soleil Interieur / Let the Sunshine In) (2017)

Η Ιζαμπέλ είναι μια Παριζιάνα καλλιτέχνις και χωρισμένη μητέρα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τον αληθινό έρωτα. Παρόλο που το κενό μεταξύ αυτού που ψάχνει και των αντρών που παρουσιάζονται στη ζωή της μεγαλώνει συνεχώς, οι διαφορετικοί άντρες έχουν όλοι κάτι το μοναδικό, ακόμα κι αν δεν είναι αυτό που αναζητεί.

Οι ελπίδες, οι προσδοκίες και η απογοήτευση κάνουν πολλούς κύκλους και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για γέλιο, καθώς παρ’ όλες τις ατυχίες, η προσπάθεια της Ιζαμπέλ συνεχίζεται…

Σκηνοθεσία: Κλερ Ντενί

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι, Φιλίπ Κατρίν, Ζοσιάν Μπαλασκό, Μπρουνό Πονταλιντές, Σαντρίν Ντουμά

«Η επόμενη αποστολή» – (Proxima) (2019)

Η Σάρα είναι Γαλλίδα αστροναύτης που εκπαιδεύεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Κολωνία. Είναι η μόνη γυναίκα στο επίπονο πρόγραμμα. Ζει μόνη της με τη Στέλλα, την οκτάχρονη κόρη της. Η Σάρα αισθάνεται ενοχές που δεν μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί της. Όταν η Σάρα επιλέγεται ως πλήρωμα μιας ετήσιας διαστημικής αποστολής που ονομάζεται Proxima, δημιουργείται χάος στη σχέση μητέρας-κόρης.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ

Πρωταγωνιστούν: Εύα Γκριν, Ματ Ντίλον, Αλεξέι Φατέεφ, Λαρς Άιντινγκερ, Σάντρα Χιούλερ, Νάνσι Τέιτ

«Dalida» (2016)

Η περιπετειώδης διαδρομή της Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιότι. Από την παγκόσμια καταξίωσή της ως ντίβα της ποπ, μέχρι τις διαδοχικές ατυχίες της προσωπικής της ζωής και τελικά την αυτοκτονία της, σε ηλικία 44 ετών.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Λίζα Αζουέλος

Πρωταγωνιστούν: Σβέβα Αλβίτι, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Ζαν-Πολ Ρουβ, Νικολά Ντιβοσέλ

«Μετά τον γάμο» – (After the Wedding) (2019)

Στα περίχωρα της ερειπωμένης αρχαίας πόλης της Καλκούτα, βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φροντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική οικονομική ανάγκη για να κρατήσει το ορφανοτροφείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τη γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, την Τερέσα.

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Μπαρτ Φρέντλιχ

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Ουίλιαμς, Τζούλιαν Μουρ, Μπίλι Κράνταπ, Έιμπι Κουίν, Βιρ Πατσίσια, Άλεξ Εσόλα

«Η καλή σύζυγος» – (How to Be a Good Wife / La bonne épouse) (2020)

Τέλη του 1967 στην Αλσατία της Γαλλίας. Η διατήρηση ενός νοικοκυριού και η στωική υποταγή στο συζυγικό καθήκον είναι οι δεξιότητες που διδάσκει με θέρμη η Πολέτ Βαν ντερ Μπεκ στη Σχολή Οικοκυρικής και Καλών Τρόπων, που διευθύνει μαζί με τον σύζυγό της. Οι βεβαιότητές της κλονίζονται όταν ξαφνικά βρίσκεται χήρα και κατεστραμμένη. Είναι η επιστροφή του πρώτου έρωτα ή ο άνεμος της ελευθερίας του Μάη του ’68; Τι θα συμβεί αν η καλή σύζυγος χειραφετηθεί;

Η ταινία του βραβευμένου με Σεζάρ σκηνοθέτη Μαρτέν Προβόστ σατιρίζει απολαυστικά τον κοινωνικό συντηρητισμό και τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στη Γαλλία της δεκαετίας του 1960 και αποτελεί έναν εορτασμό των γυναικών που αγωνίστηκαν για την αλλαγή.

Σκηνοθεσία: Μαρτέν Προβόστ

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Γιολάντ Μορό, Εντουάρ Μπαέρ, Φρανσουά Μπερλεάν, Νοεμί Λβόβσκι, Μαρί Ζαμπούκοβετς, Λίλι Τάιεμπ

«Το Μυστικό της Μαντλίν Κόλλινς» – Madeleine Collins (2021)

Μια νέα γυναίκα, δυναμική επαγγελματίας, ζει μια διπλή ζωή με δύο εραστές. Με τον πλούσιο Μελβίλ στη Γαλλία, είναι γνωστή ως Μαργκό και έχει αποκτήσει δύο γιους. Με τον Αμπντέλ στην Ελβετία, είναι η Τζούντιθ και έχουν μια κόρη. Εγκλωβισμένη στα ψέματα και τα μυστικά της, η ζωή της νεαρής γυναίκας αρχίζει να βγαίνει πλέον εκτός ελέγχου.

Σκηνοθεσία: Αντουάν Μπαρό

Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Ζακλίν Μπισέ, Μόνα Γουόλραβενς, Μπρούνο Σαλομόν, Κιμ Γκουτιέρες, Ναντάβ Λαπίντ

«70 πεντακοσάρικα» – 70 Big Ones (2018)

Η Ρακέλ πρέπει, πάση θυσία, να βρει 35.000 ευρώ μέσα σε 24 ώρες, για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, που αφορά το παιδί της. Ύστερα από πολλές αρνήσεις δανειοδότησης από διάφορες τράπεζες, έχει επιτέλους κατορθώσει να πείσει μια τράπεζα να της δώσει το δάνειο. Για κακή της τύχη, στο συγκεκριμένο υποκατάστημα πραγματοποιείται ένοπλη ληστεία. Τώρα η Ρακέλ θα πρέπει να φανεί πολύ πιο έξυπνη από τους ληστές προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα. Και βέβαια, όταν μια μάνα έχει να σώσει το παιδί της, ακόμα και οι πλέον τρομακτικές απειλές δεν πρόκειται να την πτοήσουν.

Σκηνοθεσία: Κόλντο Σέρα

Πρωταγωνιστούν: Έμα Σουάρεζ, Χιούγκο Σίλβα, Ναθαλί Πόθα, Ντανιέλ Πέρεθ Πράδα, Φερνάντο Αλμπίσου

«Ο Θεριστής» – Le Semeur (2017)

Το 1852, η Βιολέτα είναι σε ηλικία γάμου, αλλά όλοι οι άνδρες του χωριού αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν λόγω του πολέμου. Οι γυναίκες περνούν μεγάλο διάστημα απομονωμένες, κάνοντας όλες τις εργασίες μόνες τους, και παίρνουν έναν όρκο: εάν εμφανιστεί κάποιος άνδρας, θα είναι για όλες τους.

Σκηνοθεσία: Μαρίν Φρανσέν

Πρωταγωνιστούν: Πολίν Μπουρλέ, Ζεραλντίν Παϊλάς, Αλμπάν Λενουάρ, Ιλιάνα Ζάμπεθ, Φρανσουάζ Λεμπράν

«Εγώ, η Τόνια» – (I, Tonya) (2017)

Η αληθινή ιστορία της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας Τόνια Χάρντινγκ, η οποία κατηγορήθηκε για τη μεγαλύτερη συνωμοσία στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ. Το μέλλον της στο άθλημα ήταν αμφίβολο από τη στιγμή, που κατέστρωσε ένα απίστευτο σχέδιο με τον σύζυγό της για την κατάκτηση του τίτλου. Το 1991, η Τόνια Χάρντινγκ κέρδισε το αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ, ούσα η πρώτη γυναίκα, που ολοκλήρωσε τριπλό άξελ στην ιστορία του αθλήματος. Τρία χρόνια αργότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων, καθώς κατηγορήθηκε για την επίθεση της συναθλήτριας της Νάνσι Κέριγκαν κι αποκλείστηκε για πάντα από την Ένωση Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ.

Την επίθεση είχε οργανώσει ο πρώην σύζυγος της Χάρντινγκ, Τζεφ Γκιλούλι και οι συνεργάτες του, μαζί με τον σωματοφύλακά της, Σον Έκαρντ. Ένα μοναδικό πορτρέτο της Τόνια Χάρντινγκ και της δόξας, ή της απουσίας της, στη ζωή της.

Προτάθηκε για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και Μοντάζ, ενώ απέσπασε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Άλισον Τζάνεϊ.

Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι

Πρωταγωνιστούν: Μάργκο Ρόμπι, Σεμπάστιαν Σταν, Άλισον Τζάνεϊ, Μπογιάνα Νοβάκοβιτς, Μπόμπι Καναβάλε, Μακένα Γκρέις, Κέιτλιν Κάβερ, Πολ Γουόλτερ Χόσερ, Τζουλιάν Νίκολσον

«Μαϊσάμπελ» (2021) – Maixabel

To 2000, o πολιτικός Χουάν Μαρία Χορέκι δολοφονείται από Βάσκους αυτονομιστές, αφήνοντας χήρα την αγαπημένη του γυναίκα, και μια μικρή κόρη. Ένας από αυτούς, έχοντας μετανοήσει για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει, ζητά να συναντηθεί με την Μαϊσάμπελ, τη χήρα του Ισπανού που ο ίδιος, μαζί με έναν σύντροφό του, σκότωσε πριν από 11 χρόνια.

Σκηνοθεσία: Ισιάρ Μπολάιν

Πρωταγωνιστούν: Μπλάνκα Πορτίγιο, Λουίς Τοσάρ, Μπρούνο Σεβίγια, Γιούρκο Ολαθάμπαλ, Μαρία Θερεθουέλα

«Μαζί ή τίποτα» – In the Fade / Aus dem Nichts (2017)

Από το πουθενά, η ζωή της Κάτια καταρρέει, όταν ο κουρδικής καταγωγής σύζυγός της, Νούρι και ο μικρός τους γιος, Ρόκο, σκοτώνονται σε μια βομβιστική επίθεση. Με τη βοήθεια φίλων και συγγενών, η Κάτια καταφέρνει να αντέξει το σοκ και προσπαθεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Όμως, η αναζήτηση των ενόχων και η διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από τη δίχως νόημα τραγωδία περιπλέκει το πένθος της Κάτια και κρατά ανοιχτές τις πληγές της. Ο Ντανίλο, δικηγόρος και καλύτερος φίλος του Νούρι, εκπροσωπεί την Κάτια στη μετέπειτα δίκη ενάντια σε δύο υπόπτους: ένα νεαρό ζευγάρι που κινούνταν σε νεοναζί κύκλους. Η απόφαση του δικαστηρίου φέρνει την Κάτια στα άκρα, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: απαιτεί δικαιοσύνη.

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Παίζουν: Νταϊάν Κρούγκερ, Ντένις Μοσκίτο, Νούμαν Ακάρ, Γιοχάνες Κρις, Σάμια Σανκρίν, Χάνα Χίλσντορφ, Ούλριχ Μπράντχοφ, Ούλριχ Τουκούρ, Γιάννης Οικονομίδης

«Η ζωή σε δύο πράξεις» – Stepmom (1998)

Η Ίζαμπελ, μια φωτογράφος με στόχο την καριέρα αναγκάζεται να γίνει ανεπιθύμητη μητριά των δύο παιδιών του φίλου της Λουκ, της 12χρονης Άννας και του 7χρονου Μπεν. Οι προσπάθειές της να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό τους περιπλέκονται από την Τζάκι την πρώην σύζυγο του Λουκ και φανατικά αφοσιωμένη μητέρα των παιδιών, η οποία δυσανασχετεί με την εισβολή της Ίζαμπελ. Όταν η Τζάκι ανακαλύπτει ότι πάσχει από ανίατη ασθένεια, οι δύο ισχυρογνώμονες, ανεξάρτητες γυναίκες αναγκάζονται να βρουν έναν τρόπο να συνδεθούν. Συνειδητοποιώντας ότι πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους, οι δύο γυναίκες κατανοούν ότι η αγάπη τους για τα παιδιά είναι κάτι περισσότερο από κοινό έδαφος. Τελικά ανακαλύπτουν πώς να αποδεχτούν η μία την άλλη, προκειμένου να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο, όσο έχουν την ευκαιρία.

Σκηνοθεσία: Κρις Κολόμπους

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Σούζαν Σάραντον, Εντ Χάρις, Τζίνα Μαλόουν, Λίαμ Άικεν, Ντάλερ Λάρσον

«Γκλόρια» – (Gloria Bell) (2018)

*Από 4 Μαρτίου 2025

Η διαζευγμένη Γκλόρια είναι ένα ελεύθερο πνεύμα που περνάει τις μέρες της σε μία συντηρητική δουλειά γραφείου και τις νύχτες της σε χορευτικές πίστες σε διάφορα κλαμπ, όπου ξεδίνει χορεύοντας.

Μετά τη γνωριμία της με τον Άρνολντ σε μία νυχτερινή έξοδό της, βρίσκεται να ζει έναν αναπάντεχο έρωτα, με όλες τις χαρές και τις επιπλοκές των ραντεβού, της αναζήτησης ταυτότητάς της και της οικογένειας.

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Τζον Τορτούρο, Μάικλ Σέρα, Κάρεν Πιστόριους, Τζιν Τρίπλχορν, Σον Άστιν

«Παγιδευμένη» – (Trapped) (2002)

*Από 6 Μαρτίου 2025

Όταν η κόρη τους απάγεται από μια συμμορία απαγωγέων κατά συρροήν που ζητάει λύτρα, ένας νεαρός γιατρός και η σύζυγός του βρίσκονται όμηροι, ενώ ένα 24ωρο σχέδιο για την απόσπαση των χρημάτων τους τίθεται σε εφαρμογή. Τώρα, με τον χρόνο να τελειώνει και την υγεία της ασθματικής κόρης τους να βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, βιώνουν έναν αγώνα ζωής και θανάτου ενάντια στον χρόνο, καθώς το «τέλειο έγκλημα» αρχίζει να εξελίσσεται προς μια αδιανόητη, τρομακτική και θανατηφόρα κατάληξη.

Σκηνοθεσία: Λούις Μαντόκι

Πρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Κέβιν Μπέικον, Ντακότα Φάνινγκ, Στιούαρτ Τάουσεντ, Κόρτνεϊ Λάβ

«Μαρία Αντουανέτα» – (Marie Antoinette) (2006)

*Από 7 Μαρτίου 2025

Το 1770, καθαρά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, η 15χρονη Αντουανέτα της Αυστρίας παντρεύεται τον Λουδοβίκο Αύγουστο της Γαλλίας. Η ζωή στις Βερσαλλίες είναι ανιαρή και το γεγονός ότι δεν κάνουν παιδιά βαραίνει το κλίμα. Όταν ο Λουδοβίκος ο 15ος πεθαίνει, η Μαρία Αντουανέτα και ο σύζυγός της στέφονται βασιλείς. Όμως, στο Παρίσι κυοφορείται η Γαλλική Επανάσταση…

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Σοφία Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Κίρστεν Ντανστ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Ρόουζ Μπερν, Τζέιμι Ντόρναν, Φλόρη Μπετς, Τομ Χάρντι, Άσια Αρζτέντο

«Πάρτι γυναικών» – (Rough Night) (2017)

*Από 8 Μαρτίου 2025

Πέντε κολλητές φίλες από το κολέγιο ξανασυναντιούνται 10 χρόνια μετά, για ένα ξέφρενο bachelorette πάρτι στο Μαϊάμι. Το πάρτι, όμως, παίρνει μια ξεκαρδιστική σκοτεινή τροπή, όταν σκοτώνoυν κατά λάθος έναν στρίπερ. Στην προσπάθειά τους να το καλύψουν, έρχονται πιο κοντά, τη στιγμή που το χρειάζονται περισσότερο.

Σκηνοθεσία: Λουσία Ανιέλο

Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Γιόχανσον, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζίλιαν Μπελ, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ζόι Κράβιτς, Ντέμι Μουρ

«Εμείς οι Γκλόριες» – (The Glorias) (2020)

*Από 9 Μαρτίου 2025

Η ιστορία της φεμινίστριας Γκλόρια Στάινεμ και η επίδρασή της ως συγγραφέας, ακτιβίστρια ηγέτης και εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το φιλμ έχει πληθυντικό τίτλο, μιας και η προσωπικότητα προβάλλεται μέσω διαφορετικών ερμηνευτριών, στα διάφορα στάδια της ζωής της, από την εποχή που ζούσε στην Ινδία ως νεαρή γυναίκα, μέχρι την ίδρυση του περιοδικού «Ms.» στη Νέα Υόρκη, και τον ρόλο της στην άνοδο του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Σκηνοθεσία: Τζούλι Τέιμορ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Γκλόρια Στάινεμ, Αλίσια Βικάντερ, Λούλου Γουίλσον, Μπέτι Μίντλερ, Τζανέλ Μονά, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ

«Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα» – (Mona Lisa smile) (2003)

*Από 7 Μαρτίου 2025

Η Κάθριν Γουάτσον ταξιδεύει από την Καλιφόρνια στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Αγγλίας του διάσημου κολεγίου Γουέλσλι, το 1953, για να διδάξει Ιστορία της Τέχνης. Περιμένει από τις φοιτήτριές της, τις καλύτερες και εξυπνότερες της χώρας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ένα περιβάλλον βουτηγμένο στη συμμόρφωση. Όταν η Κάθριν ενθαρρύνει τις μαθήτριές της να σκέφτονται ανεξάρτητα, έρχεται σε σύγκρουση με συντηρητικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης Μπέτι. Γίνεται πρότυπο και μέντορας και μέσα από τις δοκιμασίες των μαθητριών της να βρουν το δικό τους δρόμο, η Κάθριν μαθαίνει να χαράζει μια διαφορετική πορεία για τον εαυτό της.

Η Τζούλια Ρόμπερτς ηγείται ενός καστ αστέρων, σε μια ιστορία γυναικών που παλεύουν να αυτοπροσδιοριστούν σε έναν κόσμο που τις έχει ήδη προσδιορίσει.

Σκηνοθεσία: Μάικ Νιούελ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Κίρστεν Ντανστ, Τζούλια Στάιλς, Μάγκι Τζίλενχαλ, Τζίνιφερ Γκούντγουιν, Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Ντόμινικ Γουέστ

«Μαύρο και Μπλε» – (Black and Blue)

*Από 9 Μαρτίου 2025

Η νεοσύλλεκτη αστυνομικός Αλίσια Γουέστ, που ζει στο Ντιτρόιτ, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας του φόνου ενός διακινητή ναρκωτικών από διεφθαρμένους συναδέλφους της. Το περιστατικό βιντεοσκοπείται από την κρυφή κάμερα που βρίσκεται πάνω στη στολή της. Η Αλίσια προσωρινά κατορθώνει να ξεφύγει, με τη βοήθεια του μοναδικού ανθρώπου από την κοινότητά της που είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει. Ωστόσο, ο κλοιός στενεύει καθώς πλέον μπαίνει στο στόχαστρο τόσο των διακινητών όσο και των διεφθαρμένων συναδέλφων της, οι οποίοι την καταδιώκουν αμείλικτα, ώστε να εμποδίσουν τη γνωστοποίηση των όσων έγιναν και να την κάνουν να σωπάσει μια και καλή.

Σκηνοθεσία: Ντίον Τέιλορ

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Χάρις, Ταϊρίς Γκίμπσον, Φρανκ Γκρίλο, Μάικ Κόλτερ, Ριντ Σκοτ, Τζον Τσαρλς Β’

«Σφαίρες στο Μεξικό» – (Miss Bala)

*Aπό 9 Μαρτίου 2025

Η Γκλόρια Φουέντες είναι Λατινοαμερικανίδα μακιγιέζ από το Λος Άντζελες, η οποία ταξιδεύει στην Τιχουάνα του Μεξικό, για να επισκεφτεί την καλύτερή της φίλη. Στόχος της είναι να τη βοηθήσει να διακριθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς για τον τίτλο της Miss Bala. Μπλέκεται, όμως, άθελά της στα πόδια ενός μεξικανικού καρτέλ, που θέλει να δολοφονήσει τον διεφθαρμένο διευθυντή της αστυνομίας, και την απάγει. Παράλληλα, η φίλη της αγνοείται… Θα καταφέρει η Γκλόρια να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της;

Σκηνοθεσία: Κάθριν Χάρντγουικ

Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κορντόβα, Κριστίνα Ρόντλο, Άντονι Μακί, Ματ Λαούρια

«Infinite Storm» (2022)

*Aπό 10 Μαρτίου 2025

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία η ταινία ακολουθεί μια έμπειρη ορειβάτισσα που, ενώ ανεβαίνει στο όρος Ουάσινγκτον, γυρίζει πίσω πριν φτάσει στην κορυφή, καθώς πλησιάζει μια τεράστια χιονοθύελλα. Όμως, καθώς κατεβαίνει, συναντά έναν μοναχικό, αποκλεισμένο άνδρα και αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να κατέβουν μαζί από το βουνό πριν νυχτώσει και υποκύψουν στην καταιγίδα.

Σκηνοθεσία: Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα, Μίχαλ Ένγκλερτ

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Γουότς, Μπίλι Χάουλ, Κόκο Σάμνερ, Σόφι Οκονέντο, Πάρκερ Σόγιερς