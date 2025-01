Eurovision 2025: Με την Klavdia και το «Αστερομάτα» η Ελλάδα

Το τραγούδι «Αστερομάτα» , με ερμηνεύτρια την Klavdia, προκρίθηκε από τον Εθνικό Τελικό για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Το τραγούδι, με ελληνικό χρώμα, σε σύνθεση των Arcade και της Klavdia και στίχους των Arcade, κατέκτησε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας συνολικά 44 βαθμούς, και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού και το πολυπόθητο εισιτήριο για την 69η Eurovision, όπου και θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό, στις 15 Μαΐου.

«Υπόσχομαι να σας κάνω υπερήφανους. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη στήριξη» δήλωσε συγκινημένη η Klavdia αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Και οι 12 φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή και ερμήνευσαν εξαιρετικά τα τραγούδια τους. Τη 2η θέση κατέκτησε το τραγούδι «Vále» με ερμηνεύτρια την Evangelia και την 3η το «Sirens», με ερμηνεύτρια την BARBZ.

Μια μαγική βραδιά, με φαντασμαγορικό θέαμα, τραγούδι, χορό, κέφι, μουσική και πολλές εκπλήξεις, απόλαυσαν όσοι παρακολούθησαν τον Εθνικό Τελικό, που διεξήχθη στο Christmas Theater (Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου), με οικοδεσπότες τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης είχε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Άρωμα Eurovision, με αναδρομή σε παλαιότερους τελικούς και σε εμβληματικές συμμετοχές της χώρας μας, καθώς φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας στον κορυφαίο διαγωνισμό, είχε η μουσική βραδιά, που μας ταξίδεψε στον χρόνο…

Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς, που έχουν θριαμβεύσει στην Eurovision, κατακτώντας την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, άνοιξαν το σόου, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας, και μάγεψαν το κοινό ερμηνεύοντας τρία εμβληματικά τραγούδια. Το «Waterloo» των ABBA, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην ιστορία του θεσμού, το «Hold me now», με το οποίο ο Johnny Logan κέρδισε την πρώτη θέση το 1987, και το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», που ερμήνευσε η μοναδική Μαρινέλλα στην πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision, το 1974.

Και, φυσικά, χάρισαν στο κοινό μοναδικές στιγμές, με την εκρηκτική ερμηνεία και την αστείρευτη ενέργειά τους, θυμίζοντάς μας και τις δικές τους ξεχωριστές συμμετοχές στον διαγωνισμό. Στους ρυθμούς του «Shake it» κινήθηκε ο Σάκης Ρουβάς, με το οποίο το 2004 έφερε την Ελλάδα στην τρίτη θέση, και ερμήνευσε το «Τhis is our night», το τραγούδι που, το 2009, κατέκτησε την έβδομη θέση. «My number one», το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision, το 2005, ερμήνευσε η Έλενα Παπαρίζου και το «Die for you», με το οποίο ως μέλος των Antique κατέκτησε την τρίτη θέση, το 2001, σε μια απροσδόκητη διασκευή.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς του Εθνικού Τελικού, η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, η οποία ξεσήκωσε το κοινό με το «ZARI», με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στην περσινή Eurovision κατακτώντας την 11η θέση, και του Theo Evan (Βαγγέλης Θεοδώρου), του φετινού εκπροσώπου της Κύπρου, που ερμήνευσε το «Fuego», το τραγούδι με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018, κερδίζοντας τη 2η θέση.

Το τραγούδι και η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision προκρίθηκαν μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Η ελληνική κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

Μιχάλη Χατζηγιάννη, συνθέτη, ερμηνευτή, πρόεδρο της Επιτροπής

Τζένη Μελιτά, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια

Φώτη Σεργουλόπουλο, παρουσιαστή

Μαργαρίτα Μυτιληναίου, διευθύντρια των ραδιοφωνικών σταθμών Ελληνικός και Pride

Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, συνθέτη

Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

Simona Martorelli (Σιμόνα Μαρτορέλι), διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της RAI (Ιταλία), πρόεδρο της Επιτροπής

Wilkin William Edmund Roy (Γουίλκιν Γουίλιαμ Έντμουντ Ρόι), διευθυντή Μουσικού Προγράμματος στο BBC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Martin Holmen (Μάρτιν Χόλμεν), παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό στο NRK (Νορβηγία)

Lea Ivanne (Λεά Ιβάν), τραγουδίστρια, στιχουργό και vocal coach από τη Γαλλία

Olivier Auclair ( Ολιβιέ Οκλέρ), υπεύθυνο Ψυχαγωγικού Προγράμματος στο RTBF (Βέλγιο)

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που επέλεξε τους 12 φιναλίστ και τα εφεδρικά τραγούδια είναι:

Μιχάλης Χατζηγιάννης, συνθέτης, ερμηνευτής

Γιάννης Δημητριάδης, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός

Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, λυρική σοπράνο, ηθοποιός

Stefania, ερμηνεύτρια, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2021

Νεκτάριος Τυράκης, στιχουργός

Μαρία Χατζηγιάννη, σκηνοθέτρια

Δημήτρης Χωριανόπουλος, μουσικός παραγωγός

Τα εφεδρικά τραγούδια είναι:

«Money (Priceless Love)»

Ερμηνεία-Σύνθεση: Παναγιώτης Τσακαλάκος

Στίχοι: Χρήστος Ιωαννίδης, Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Superhero»

Ερμηνεία-Σύνθεση: Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Στίχοι: Χριστίνα Κοιλάνη

Η σειρά κατάταξης των τραγουδιών, μετά την ψηφοφορία, έχει ως εξής:

Τα καθαρά έσοδά της από την ψηφοφορία, η ΕΡΤ θα τα διαθέσει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Μαζί για το παιδί».