Κινηματογραφικό Ταξίδι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με σπουδαίες κινηματογραφικές ταινίες για τη σκοτεινή περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου παρουσιάζει το ERTFLIX, με αφορμή την προσεχή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από πολεμικά φιλμ και περιπέτειες, μέχρι ιστορίες αφανών ηρώων και σινεφίλ επιλογές, η ειδική κατηγορία της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος» προσκαλεί σε ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό ταξίδι στη σκοτεινή εκείνη εποχή, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην παγκόσμια ιστορία.

«Επιχείρηση Ανθρωποειδές»

(Anthropoid) – 2016

Τσεχοσλοβακία 1942. Ο Γιόσεφ Γκάμπτσικ και ο Γιαν Κούμπις, φθάνουν στην κατεχόμενη Πράγα με σκοπό να φέρουν εις πέρας την επιχείρηση «Ανθρωποειδές». Η αποστολή έχει στόχο τη δολοφονία του αξιωματικού των SS, Ράινχαρντ Χάιντριχ, τον τρίτο κατά σειρά ισχυρότερο αξιωματικό του 3ου Ράιχ, μετά τον Χίτλερ και τον Χίμλερ. Ο Χάιντριχ ήταν, επίσης, επικεφαλής των Ναζί στην Τσεχοσλοβακία και γνωστός ως «Ο σφαγέας της Πράγας». Εκεί οι δύο άντρες, θα έρθουν σε επαφή με την τοπική αντίσταση και με πολλές δυσκολίες θα προσπαθήσουν να οργανώσουν την επιχείρησή τους, η οποία ίσως να είναι η τελευταία της ζωής τους.

Σκηνοθεσία: Σον Έλις

Πρωταγωνιστούν: Κίλιαν Μέρφι, Τζέιμι Ντόρναν, Σαρλότ Λε Μπον, Άνα Γκεϊσλέροβα, Χάρι Λόιντ, Τόμπι Τζόουνς, Ντέτλεφ Μπότε

«Ο δρόμος της διαφυγής»

(A Bag of Marbles) – 2017

Στην υπό γερμανική κατοχή Γαλλία, δύο νεαρά αδέλφια εβραϊκής καταγωγής, ο Μορίς και ο Ζοζέφ, θα βρεθούν μόνοι τους απέναντι στους θανάσιμους κινδύνους που εγκυμονεί το πολεμικό κλίμα στη χώρα. Θα επιδείξουν απίστευτο θάρρος, κουράγιο και εφευρετικότητα, ώστε να ξεφύγουν από τη ναζιστική βαρβαρότητα και να προσπαθήσουν να επανενωθούν με την οικογένειά τους.

Σκηνοθεσία: Κριστιάν Ντιγκέ

Πρωταγωνιστούν: Πατρίκ Μπριέλ, Έλσα Ζίλμπερσταϊν, Κριστιάν Κλαβιέ, Μπατίστ Φλεριάλ Παλμιερί, Ντοριάν Λε Κλεκ

«Summerland» – 2020

Η Άλις είναι μια απομονωμένη συγγραφέας, που ζει σε μια παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Αγγλίας, ενώ ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται στη Μάγχη. Όταν μια μέρα ανοίγει την εξώπορτά της και μαθαίνει ότι πρέπει να φιλοξενήσει έναν νεαρό από το Λονδίνο, τον Φρανκ, αντιστέκεται. Δεν αργεί, όμως, να συνειδητοποιήσουν ότι οι δύο τους ότι έχουν περισσότερα κοινά απ’ ό,τι είχε υποθέσει η Άλις.

Σκηνοθεσία:Τζέσικα Σουέιλ

Πρωταγωνιστούν: Τζέμα Άρτερτον, Γκούγκου Μπάθα-Ρο,Λούκας Μποντ, Τομ Κόρτνεϋ, Ντίξι Έγκεριξ,Πενέλοπε Γουίλτον

«Έξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα»

(Six Minutes to Midnight) – 2020

1939. Ο Τόμας Μίλερ είναι δάσκαλος και τελευταία στιγμή προσλαμβάνεται από ένα βρετανικό κολέγιο για να διδάξει Αγγλικά στις κόρες υψηλόβαθμων στελεχών των Ναζί. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της διευθύντριας και της αφοσιωμένης της βοηθού, τα κορίτσια εξασκούν τα αγγλικά τους προκειμένου στο μέλλον να αντιπροσωπεύσουν το ιδανικό της Γερμανίδας γυναίκας. Όταν εντοπίζεται το πτώμα ενός πρώην δασκάλου πυροδοτείται μια σειρά από γεγονότα, με τελική κατάληξη ο Τόμας να κατηγορείται για φόνο.

Σκηνοθεσία: Άντι Γκόνταρντ

Πρωταγωνιστούν: Τζούντι Ντενς, Έντι Ίζαρντ, Τζιμ Μπροντμπέντ, Κάρλα Γιούρι, Σέλιν Τζόουνς

«The Royal Game / Chess Story» – 2021

1938. Ενώ τα ναζιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Βιέννη, ο δικηγόρος Γιόζεφ Μπάρτοκ, προσπαθεί βιαστικά να διαφύγει στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του, αλλά συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο. Ο Μπάρτοκ παραμένει ακλόνητος και αρνείται να συνεργαστεί, όταν η ναζιστική μυστική αστυνομία απαιτεί εμπιστευτικές πληροφορίες απ’ αυτόν. Οδηγείται στην απομόνωση και βασανίζεται ψυχολογικά για μήνες, μέχρι που αρχίζει να αποδυναμώνεται. Ωστόσο, όταν κλέβει ένα παλιό βιβλίο για το σκάκι, το ηθικό του αναπτερώνεται, μέχρι να αρχίσει να του δημιουργείται μια επικίνδυνη εμμονή.

Σκηνοθεσία: Φιλίπ Στολτσλ

Πρωταγωνιστούν: Όλιβερ Μασούτσι,Μόριτζ φον Τρόιενφελς, Άλμπερτ Σουκ, Μπίργκιτ Μίνισμάγερ, Ρολφ Λασγκαρντ, Σάμιουελ Φίνζι

«Μη χαμηλώνεις το βλέμμα»

(Never look away) – 2018

Στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία, ο νεαρός φοιτητής Καλών Τεχνών, Κουρτ, ερωτεύεται την Έλλη, μια συμφοιτήτριά του. Ο πατέρας της, ο καθηγητής Σίμπαντ, ένας διάσημος γιατρός, απορρίπτει την επιλογή της κόρης του και ορκίζεται να καταστρέψει τη σχέση τους. Αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι ότι οι ζωές τους είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Σκηνοθεσία: Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Σίλινγκ, Σεμπάστιαν Κοχ, Πόλα Μπερ, Σάσκια Ρόζενταλ, Όλιβερ Μασούτσι

«Αγώνας Επιβίωσης»

(The survivor) – 2021

Ο Χάρι Χαφτ είναι ένας πυγμάχος, ο οποίος επέζησε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, παλεύοντας μέχρι θανάτου με συγκρατούμενούς του, σε αγώνες που στήνονταν προς τέρψη των Ναζιστών αξιωματικών, οι οποίοι στοιχημάτιζαν για το αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Χάρι στοιχειωμένος από αναμνήσεις και ενοχές, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αγώνες υψηλού προφίλ εναντίον θρύλων της πυγμαχίας, όπως ο Ρόκι Μαρσιάνο, για να ξαναβρεί την πρώτη του αγάπη.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Λέβινσον

Πρωταγωνιστούν: Μπεν Φόστερ, Βίκι Κρίεπς, Μπίλι Μάγκνουσεν, Ντάνι Ντε Βίτο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζον Λεγκιζάμο

«Τα Καλύτερά μας Χρόνια»

(The Way we Were) – 1973

Μια ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται, από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 έως τη δεκαετία του 1950, με φόντο την αμερικανική ζωή σε εποχές εξωτερικού πολέμου, εγχώριας ευημερίας και παράνοιας, την εποχή Μακάρθυ στο Χόλιγουντ.

Η Κέιτι Μορόσκι είναι μια ιδεαλίστρια και λάτρης του Στάλιν, πολιτική ακτιβίστρια. Ο Χάμπελ Γκάρντινερ είναι ένας άνετος, αθλητικός τύπος και ταλαντούχος συγγραφέας. Παρακολουθούμε τις διαφορετικές προσωπικότητές τους να επηρεάζουν τη σχέση τους και πώς, παρά τις διαφορές τους, τα καταφέρνουν.

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ

Πρωταγωνιστούν: Μπάρμπρα Στράιζαντ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μπράντφορντ Ντίλμαν, Λόις Τσάιλς, Πάτρικ Ονίλ

«Τ’ Απομεινάρια μιας Μέρας»

(The Remains of the Day) – 1993

Από 12 Οκτωβρίου 2024

Ο κόσμος των τρόπων και της ευπρέπειας του μπάτλερ Στίβενς, δοκιμάζεται από την άφιξη της οικονόμου μις Κέντον, η οποία τον ερωτεύεται, στη Βρετανία, πριν από το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκτιμώντας πάνω απ’ όλα τη διακριτικότητα και την εξυπηρέτηση, ο Στίβενς συνειδητοποιεί, καθώς κοιτάζει πίσω στη ζωή του, ότι η άνευ όρων πίστη του στον λόρδο Ντάρλινγκτον, του έχει κοστίσει ακριβά.

Βυθισμένος στην ενορχήστρωση των μεγάλων δεξιώσεων και συνεδρίων του εργοδότη του -που αποδεικνύεται ότι περιλαμβάνουν μια συμφωνία με τους Ναζί- αναγκάστηκε να παραμελήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του και να αρνηθεί τα συναισθήματά του για την ελκυστική νεαρή οικονόμο.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Άιβορι

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έμμα Τόμσον, Χιου Γκραντ, Κρίστοφερ Ριβ, Τζέιμς Φοξ, Μπεν Τσάπλιν, Πίτερ Βόγκαν

«Fury» – 2014

Από 26 Οκτωβρίου 2024

Απρίλιος του 1945, τελευταίες μέρες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ένας σκληροτράχηλος διοικητής τεθωρακισμένων, με το όνομα Ντον «Γουορντάντι» Κόλιερ, επικεφαλής ενός άρματος Sherman και ενός πενταμελούς πληρώματος, αναλαμβάνει μια θανάσιμη αποστολή πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Λιγότεροι κι όχι επαρκώς οπλισμένοι, καθώς και με το βάρος του άπειρου στρατιώτη Νόρμαν, ο Γουορντάντι και οι άνδρες του έχουν όλες τις πιθανότητες εναντίον τους, καθώς προχωράνε για να χτυπήσουν την καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Άιερ

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Σάια Λαμπάφ, Λόγκαν Λέρμαν, Τζον Μπέρνταλ, Μάικλ Πένια, Σκοτ Ιστγουντ, Αλίσια Φον Ριτμπεργκ

«Ντε Γκωλ»

(De Gaulle) – 2020

Από 24 Οκτωβρίου 2024

1940. Ο Ντε Γκωλ, αντιτάσσεται στην προτεινόμενη ανακωχή και πιέζει να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση εναντίον των δυνάμεων του Χίτλερ. Καθώς η ανακωχή είναι προ των πυλών, ο Ντε Γκωλ διαφεύγει στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του, η οποία θα αναγκαστεί να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Εκεί, με σύμμαχο τον Τσώρτσιλ, και στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει τα εκατομμύρια των συμπατριωτών του, θα εκφωνήσει έναν πύρινο λόγο στο BBC που θα τον μετατρέψει στο σύμβολο της γαλλικής αντίστασης.

Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλ Λε Μπομάν

Πρωταγωνιστούν: Λαμπέρ Ουίλσον, Oλιβιέ Γκουρμέ, Κατρίν Λασέ, Ιζαμπέλ Καρέ

«Επιστροφή από το Μέτωπο» – 1959

Από 11 Οκτωβρίου 2024

Ένας στρατιώτης επιστρέφει μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο σπίτι του και ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του, η οποία πίστευε πως είναι νεκρός, έχει ξαναπαντρευτεί. Δράμα με λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις και βουβές εντάσεις.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Πετροπουλάκης

Πρωταγωνιστούν: Ελένη Χατζηαργύρη, Νίκος Τζόγιας, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τάκης Μηλιάδης, Έλσα Ρίζου, Λέλα Πατρικίου, Κώστας Μεντής, Γιώργος Οικονομίδης, Δημήτρης Γρηγορίου (παιδί), Θόδωρος Μορίδης, Κώστας Σταυρινουδάκης, Πάρις Πάππης, Νίκος Τσαχιρίδης, Δημήτρης Σκορδίλης, Διονυσία Ρώη, Νίκος Πετανίδης, Δανάη (τραγούδι)