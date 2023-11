Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου, 19:00 | ΕΡΤ2

Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, στις 19:00, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και μαζί του ολόκληρη η πόλη κινείται στον ρυθμό των Χριστουγέννων.

Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη, δίνει το έναυσμα των γιορτών με τα 80 πλατάνια να «πλημμυρίζουν» το Κανάλι με φως και το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων να χαρίζει λάμψη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Το σκηνικό της, κατεξοχήν, χριστουγεννιάτικης βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνουν το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, με μία πίστα υψηλών προδιαγραφών για στροβιλίσματα σχεδόν πάνω στο νερό και τα Σιντριβάνια που κορυφώνουν τη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με χρώμα και φαντασία.

Όπως κάθε χρόνο, το ραντεβού δίνεται στην Αγορά όπου η παιδική χορωδία του El Sistema Greece δίνει το έναυσμα της βραδιάς, με παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη του κόσμου.

Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes, έρχονται απευθείας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεσηκώνουν το κοινό με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο «Afrofuturistic Christmas Wonderland».

Μία πληθωρική μουσική περφόρμανς πασπαλισμένη με χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη και all-time classic επιτυχίες όπως “Santa Claus is coming to town”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Rudolph the red nose reindeer”, “Winter wonderland” και “Silent night” μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για μια γιορτινή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center.

Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί στο φουαγιέ του David Geffen Hall στο Lincoln Center, αλλά και ζωντανά (live streaming)και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.