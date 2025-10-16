100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις «Ο Λαχειοπώλης του Ουρανού»

Το Τρίτο Πρόγραμμα παρουσιάζει ένα πολύπλευρο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Από τη Δευτέρα 20 έως και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 θα μεταδοθούν μια σειρά από ειδικές εκπομπές, συναυλίες και ένθετα, ξαναζωντανεύοντας τα λόγια και τα έργα του συνθέτη που επηρέασε, αφύπνισε, ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει τις γενιές που ακολουθούν.

Για τον Μάνο Χατζιδάκι μιλούν στο Τρίτο Πρόγραμμα οι: Δημήτρης Βερνίκος, Αγαθή Δημητρούκα, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καλαντζής, Νίκος Κυπουργός, Μίλτος Λογιάδης, Κατερίνα Σχινά, Μαρία Φαραντούρη και Τηλέμαχος Χυτήρης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

12:00 | «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» με τον Χρίστο Παπαγεωργίου «Ο άλλος Χατζιδάκις» – Μια περιήγηση σε προσωπικές άγνωστες στιγμές και πτυχές του έργου αλλά και των προβληματισμών του σπουδαίου συνθέτη, μέσα από τις εμπειρίες του φίλου και συνεργάτη του, σκηνοθέτη Δημήτρη Βερνίκου.

15:00 | «Ο συνθέτης της εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα

Σχολιασμός και ανάλυση κύκλων έργων του Μάνου Χατζιδάκι, οι οποίοι είναι και οι λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό, όπως «Ο Ματωμένος Γάμος», «Παραμύθι χωρίς όνομα», «Ελλάς, η χώρα των ονείρων» και «Ιονική Σουίτα».

17:00 | «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα

«Μυθολογία» με σχόλια της Αγαθής Δημητρούκα.

18:00 | «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη

«Μ. Χατζιδάκις – Ο Λαχειοπώλης του Ουρανού» – Μια ωριαία ραδιοταινία για τον «Λαχειοπώλη του ουρανού», όπως αυτοαποκαλούνταν ο Μάνος Χατζιδάκις. Ένα μωσαϊκό με δικά του καίρια και καυστικά λόγια.

20:00 | «Intercity» με τον Θάνο Φουργιώτη

Ο Μάνος Χατζιδάκις, το tango, η Αργεντινή του 1938 και ο Carlos Gardel – Mέσα από ένα ντοκουμέντο, την εκπομπή του Μάνου Χατζιδάκι στο Τρίτο Πρόγραμμα, που μεταδόθηκε στις 24 Ιουνίου 1979 και ήταν αφιερωμένη στον θρυλικό ερμηνευτή του τέλους του Μεσοπολέμου, ο συνθέτης επιλέγει και σχολιάζει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Gardel από τις αυθεντικές τους ηχογραφήσεις σε δίσκους βινυλίου.

21:00 | «Κριτικός Λόγος» με τον Θάνο Μαντζάνα

«Reflections» και «Αντικατοπτρισμοί» – Οι δύο πολύ διαφορετικές, ως προς τη γλώσσα και το περιεχόμενο των στίχων, την ερμηνεία και την ενορχήστρωση, όψεις του πυρήνα και της ουσίας ενός σπουδαίου έργου

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

12:00 | «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» με τον Χρίστο Παπαγεωργίου

«Ο Μεγάλος Ερωτικός» – Συγκριτικές εκτελέσεις του πιο γνωστού και δημοφιλούς κύκλου τραγουδιών της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μέρος 1ο

15:00 | «Ο συνθέτης της εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα

«Ο Κύκλος του C.Ν.S.» και «Ρυθμολογία».

17:00 | «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα

«Η Εποχή της Μελισσάνθης» με σχόλια του Τηλέμαχου Χυτήρη.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

12:00 | «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» με τον Χρίστο Παπαγεωργίου

«Ο Μεγάλος Ερωτικός» – Συγκριτικές εκτελέσεις του πιο γνωστού και δημοφιλούς κύκλου τραγουδιών της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μέρος 2ο

15:00 | «Ο συνθέτης της εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα

«Το καταραμένο Φίδι» και «Όρνιθες».

17:00 | «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα

«Αμοργός» με σχόλια του Νίκου Κυπουργού.

23:00 | «Βραδινές Αρμονίες» με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Μικρά αστέρια για τον Μάνο. Χαιρετισμός στον Χατζιδάκι. Λαμπερές ηχητικές στιγμές μέσα στη μεγάλη άβυσσο του χρόνου.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

08:00 | «Όλα τα πρωινά του Τρίτου/Αισθηματική Αγωγή» με τον Γιώργο Φλωράκη

Την πρώτη ώρα της εκπομπής ανακατεύουμε κείμενα, σχόλια, ποιήματα και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, φωτίζοντας όψεις της προσωπικότητας ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής.

Στις 09:00 στο στούντιο του Τρίτου, η Κατερίνα Σχινά, συνεργάτιδα του Μάνου Χατζιδάκι στο περιοδικό «Τέταρτο», θυμάται πρόσωπα και ιστορίες, ανασυνθέτοντας τη συνολική άποψη του κορυφαίου δημιουργού για την επικαιρότητα και τον πολιτισμό.

10:00 | «Όλα τα πρωινά του Τρίτου/Σήμερα» με τον Πάρι Μέξη

Ο Πάρις Μέξης θα επιχειρήσει έναν ραδιο-εορτασμό στον Άγιο, όπως τον αποκαλεί, του Τρίτου Προγράμματος, Μάνο Χατζιδάκι, εστιάζοντας στην προσωπικότητα του ποιητή-μουσικού, στο ρηξικέλευθο και αντισυμβατικό πνεύμα του και κυρίως στον λόγο του που επηρέασε καθοριστικά την εποχή του και δίδαξε νέους δρόμους ελευθερίας όχι μόνο στη μουσική και στον πολιτισμό αλλά και στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας.

11:00 | «Όλα τα Πρωινά του Τρίτου/Η Απόδραση των 11» με τον Διονύση Μαλλούχο

Στο στούντιο του Τρίτου ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης, στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι στην Ορχήστρα των Χρωμάτων και συνεχιστής της παρακαταθήκης του στο πόντιουμ μιας από τις πιο σημαντικές συμφωνικές ορχήστρες στην ιστορία της χώρας μας.

12:00 | «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» με τον Χρίστο Παπαγεωργίου

«Blue» (1968) – Η φιλόδοξη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι για τη μελαγχολική ταινία που πέρασε γρήγορα στη λήθη, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο σκορ και μια εξίσου ανεκμετάλλευτη ευκαιρία ακόμα ευρύτερης καταξίωσης.

15:00 | «Ο συνθέτης της εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα

«Για μια μικρή λευκή αχιβάδα, Πρελούδια και Χοροί για πιάνο» op. 1, «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» μεταγραφή για μεγάλη ορχήστρα του Α. Μπαλτά και «Μεγάλος Ερωτικός».

17:00 | «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα

«Καπετάν Μιχάλης» με σχόλια της Μαρίας Φαραντούρη.

18:00 | «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη

«…Εκ της Σαρκός Άρχεσθαι…» Μάνος Χατζιδάκις_Επέτειος Γέννησης – Υπήρξε ο Μάνος Χατζιδάκις ή είναι μια κατασκευή, μια φαντασίωση αυτού που θα ήθελε να είναι ο καθένας μας; Ως απάντηση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ ξαναφέρνει τον Μάνο Χατζιδάκι στο Τρίτο με σκοπό να κατατροπώσει -όπως έκανε πάντα- τον φόβο της φθοράς και του θανάτου: ειδικά, όταν γίνονται οι βασικές αφορμές για έναν συντηρητισμό που επανακάμπτει -δυστυχώς- πανίσχυρος σε όλο τον κόσμο.

22:00 | «Ο διεθνής Χατζιδάκις» με τους Θάνο Μαντζάνα και Θάνο Φουργιώτη

Τραγούδια και αποσπάσματα από έργα του Μάνου Χατζιδάκι που δείχνουν πώς και πόσο, όχι μόνο είχε επηρεαστεί, αλλά και συνδιαλεγόταν με μη ελληνικά ιδιώματα και ρεύματα, από την κλασική μουσική μέχρι το rock.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

12:00 | «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» με τον Χρίστο Παπαγεωργίου

Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι για τον κινηματογράφο – Μια συρραφή από γνωστά θέματα από τις ταινίες που είχαν την τύχη να επενδυθούν με τη στοχαστική και πάντα ποιητική μουσική του προσέγγιση.

15:00 | «Ο συνθέτης της εβδομάδας» με τους Μάρκο Μωυσίδη και Σταμάτη Αθανάσουλα

«Πορνογραφία», «Πασχαλιές μέσα από τη Νεκρή Γη», «Το βαλς των χαμένων ονείρων». Συνέντευξη με τον Μίλτο Λογιάδη και μουσικά αποσπάσματα.

17:00 | «Ο ποιητικός Χατζιδάκις» με τη Μαρία Χατζάρα

«Καίσαρ και Κλεοπάτρα» με σχόλια του Αλκίνοου Ιωαννίδη.

19:00 | «Αυτόματος τηλεφωνητής» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη

Σε ποιούς ανήκει το έργο των αληθινά ανατρεπτικών δημιουργών; Γιατί ο Χατζιδάκις δεν μοιάζει ξεπερασμένος και βαρετός; Μπορεί να βρει κανείς στο έργο του τα ίχνη για το τι έπεται στην τέχνη, στη μουσική και στον έρωτα;

22:00 | «Το δέντρο της τζαζ» με την Αφροδίτη Κοσμά

Δημήτρης Καλαντζής – A Jazz Tribute to Manos Hadjidakis – Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Δημήτρης Καλαντζής βρίσκεται στο στούντιο του Τρίτου Προγράμματος για να μας ξεναγήσει στο jazz αφιέρωμα που έχει κάνει με το κουαρτέτο του σε μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

16:00 | «Ο Θησαυρός της πίσω Αυλής» με τον Γιώργο Ν. Φλωράκη

Μουσική και τραγούδια σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων, νέων δημιουργών —μελωδών, που, αν και ανήκουν σε μια μεταγενέστερη γενιά από εκείνη του Μάνου Χατζιδάκι, δημιουργούν, συνθέτουν και εκφράζονται στο ίδιο καλλιτεχνικό και πνευματικό μονοπάτι — το μονοπάτι που εκείνος περπάτησε και κληροδότησε, επηρεάζοντας, αφυπνίζοντας και εμπνέοντας γενιές δημιουργών μέσα από το έργο και την προσωπικότητά του.

Μαζί με τη μουσική τους, θα ακούσουμε και τους ίδιους τους δημιουργούς να μιλούν για τον Μάνο Χατζιδάκι.

23:00 | «Μικρές Δεξαμενές Μελάνης» με την Αφροδίτη Κοσμά

Μάνος Χατζιδάκις: Οι γυναίκες των μύθων μου

Είναι κορίτσι – είναι γυναίκα. Οι γυναίκες ενδύονται τον πέπλο του μύθου/ ο συνθέτης τις στολίζει με νότες και στίχους/ πλάθει κομμάτια στο ψηφιδωτό της γυναικείας υπόστασης/ τη ζωή τους ως μικρογραφία της κοινωνίας και της εποχής /και τις ακουμπάει στις γειτονιές του φεγγαριού.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

11:00 | «Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής» με τη Ραλλού Βογιατζή

Μάνος Χατζιδάκις: Το τελευταίο μουσικό γεγονός – διαμαρτυρία κατά του νεοναζισμού. Ανοίγουμε την τελευταία αίθουσα μουσικής και σκέψης που επιμελήθηκε συνθέτης.

16:00 | «Ο Θησαυρός της πίσω Αυλής» με τον Γιώργο Ν. Φλωράκη

Μουσική αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι, εμπνευσμένη από το έργο και την προσωπικότητά του, τραγούδια σε δική του ποίηση, καθώς και τραγούδια από δίσκους που ηχογραφήθηκαν με τη φροντίδα του.

18:00 | «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια;» με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη

Το ’62 του Μάνου Χατζιδάκι – Η δεκαετία του ’60, και ειδικά το 1962, υπήρξαν καθοριστικά ορόσημα για το έργο του Μάνου Χατζιδάκι και μια δυναμική αφετηρία για τη διαρκή πρόθεσή του να ελευθερώσει τη μουσική από καταπιεστικά και περιοριστικά στερεότυπα και τους νέους από τις σπουδές ερωτικής καταπίεσης.

20:30 | «Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» με τη Μάρα Καλούδη

Δύο εμβληματικά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, «Ο Ματωμένος Γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και «Το Λεωφορείον ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, δύο κειμήλια του ραδιοφωνικού θεάτρου, τα οποία καταγράφουν την ευτυχή συνεύρεση δημιουργών όπως ο Κάρολος Κουν, ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Αναφορές στον Μάνο Χατζιδάκι, στα τραγούδια και στην ποίησή του, θα γίνονται καθημερινά (09:55 & 21:55) στο ένθετο «Μοναχή έγνοια η γλώσσα μου», που παρουσιάζει η Μαρία Χατζάρα. Η ίδια επέλεξε και δέκα από τα περίφημα «Σχόλια» του Μάνου Χατζιδάκι, με κριτική και σχολιασμό της επικαιρότητας από τον ίδιο τον συνθέτη, τα οποία μεταδόθηκαν από το 1978 έως το 1980 στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου στις 09:00, 11:00, 19:00 και 23:00 ακούστε τον Μάνο Χατζιδάκι να καταχερίζει την ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους, να επιπλήττει πολιτικούς και πολιτικές παρατάξεις, να επιτίθεται στα ωδεία και τη βαρυπενθούσα ενδυμασία των μουσικών των συμφωνικών ορχηστρών, να σχολιάζει κοινωνικά θέματα και να αναφέρεται στην Κρήτη και στους Αγώνες Λύρας στα Ανώγεια.

Τέλος, δέκα απόβλεπες παρεμβάσεις του «Λαχειοπώλη του Ουρανού» στο Τρίτο Πρόγραμμα σε παραγωγή του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, μία για κάθε δεκαετία, επαναφέρουν τη δυναμική παρουσία του στο ραδιόφωνο και στις ζωές μας. (Μεταδόσεις καθημερινά κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στις 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 20:00 και 24:00).