Η εκπομπή «365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου, που μεταδίδεται την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 23:00 από το ΕΡΤnews, παρουσιάζει την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μέσα από τις αφηγήσεις των απογόνων των δύο οικογενειών που συνδέθηκαν μοιραία με τη ζωή και τον θάνατό του και ιστορικούς που έχουν μελετήσει το έργο του.

Στην Κέρκυρα, τη γενέτειρά του Καποδίστρια, ζει σήμερα στο αγαπημένο του σπίτι στο χωριό Επισκοπιανά η Ναταλία Καποδίστρια που κουβαλά το βαρύ όνομα και την κληρονομιά του.

Στο ίδιο νησί ζει όμως, και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, ο οποίος επίσης κουβαλά το βαρύ φορτίο να κατάγεται από την οικογένεια του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που σκότωσε τον Κυβερνήτη στο Ναύπλιο.

Ιστορικοί αναλύουν την πορεία του Ιωάννη Καποδίστρια, την προσπάθειά του να συγκροτήσει από το μηδέν το ελληνικό κράτος, τη διαμάχη του με τους Υδραίους και την οικογένεια Μαυρομιχάλη, και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του.

Η απόγονος του Κυβερνήτη, Ναταλία Καποδίστρια, αποκαλύπτει μία συνάντηση που είχε στη Μάνη με μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη ενώ ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, απόγονος του Πετρόμπεη, εύχεται να μην ήταν η οικογένειά του που σκότωσε τον Κυβερνήτη.

Γιατί διακόσια χρόνια μετά τη δολοφονία του, ο Ιωάννης Καποδίστριας εξακολουθεί να μας αφορά; Τι ήταν αυτό που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί; Ποιο αποτύπωμα άφησε η διακυβέρνησή του; Και τι μας λέει σήμερα η ιστορία του για την εξουσία, την ενότητα και τις διαχρονικές μας αδυναμίες;

Η Ναταλία Καποδίστρια Η Σοφία Παπαϊωάννου με τον Γιώργο Μαυρομιχάλη

Παρουσίαση: Σοφία Παπαϊωάννου

Αρχισυνταξία: Σταύρος Βλάχος – Μάγια Φιλιπποπούλου