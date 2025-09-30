365 Στιγμές – Νέος Κύκλος

Ένα παιδί χρειάζεται αγάπη για να μεγαλώσει. Όμως, κάποια παιδιά δεν μπόρεσαν να λάβουν αυτή την αγάπη από την οικογένειά τους. Μεγάλωσαν σε αυτό που εμείς αποκαλούμε ίδρυμα, που για εκείνα, όμως, ήταν μία νέα οικογένεια. Έλαβαν αυτό που τους έλειπε σε έναν άλλο χώρο, μακριά από το σπίτι τους, από άλλους ανθρώπους, πέρα από τους βιολογικούς τους γονείς.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου, που μεταδίδεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στις 23:00 από το ΕΡΤnews, παρουσιάζονται δυνατές ιστορίες νέων ανθρώπων που μεγάλωσαν σε μοναστήρια, ορφανοτροφεία, δομές φιλοξενίας. Με δυσκολίες και πόνο, βγήκαν δυνατοί, με μία δύναμη που πάντα εντυπωσιάζει αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλωμά τους.

Παρουσίαση: Σοφία Παπαϊωάνου

Αρχισυνταξία: Σταύρος Βλάχος – Μάγια Φιλιπποπούλου