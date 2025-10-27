Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3

Η Ελλάδα τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» και η ΕΡΤ, όπως οφείλει, θα μεταδώσει ζωντανά από την ΕΡΤ3, τον Όρθρο, το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και τη Δοξολογία για την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου από τις 08:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, καθώς και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύει με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα την κάλυψη –μεταξύ των οποίων– και το μεγάλο OB Van της ΕΡΤ, το οποίο διαθέτει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από οποιαδήποτε άλλα που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενες παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη (ενοικιαζόμενα μάλιστα από ιδιώτη).

Να σημειωθεί ότι το ίδιο Van αξιοποιήθηκε και στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, ενώ πέραν της παρέλασης θα καλύψει και τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο Van θα εργαστούν έμπειροι τεχνικοί της ΕΡΤ (ΕΡΤ3 & ΕΡΤnews).

Η ΕΡΤ, όπως οφείλει άλλωστε, προσφέρει στους Έλληνες την πιο ποιοτική κάλυψη και μετάδοση γεγονότων εθνικής διάστασης, όπως οι παρελάσεις των επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, με τα πιο σύγχρονα μέσα και πάντα με τη συνδρομή του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της. Η σκηνοθεσία της παρέλασης θα γίνει από σκηνοθέτη της ΕΡΤ3, ενώ στην περιγραφή θα συμμετέχει και δημοσιογράφος της ΕΡΤ3.

Το OB Van της ΕΡΤ θα καλύψει τη φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με σημαντικές καινοτομίες, με 24 κάμερες –σταθερές, φορητές, ασύρματες, γερανούς, τροχήλατες, drone, minicam και mirrorless– δηλαδή τριπλάσιο τεχνικό εξοπλισμό σε σχέση με την περσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, στις 26 Οκτωβρίου, κατά τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, το OB Van θα αξιοποιήσει 7 κάμερες και 1 drone, για την πλήρη κάλυψη της τελετής.

Η ΕΡΤ, όπως πάντα, φιλοδοξεί να προσφέρει την αρτιότερη και υψηλών προδιαγραφών κάλυψη μεγάλων γεγονότων, αξιοποιώντας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.