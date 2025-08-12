Ασίστ στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ από το ΕΡΤNEWS

Ασίστ στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δίνει το ΕΡΤNEWS, που για πρώτη φορά θα μεταδώσει τις κορυφαίες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα φιλικά με Μαυροβούνιο και Γαλλία, το Τουρνουά Ακρόπολις, καθώς και την πρώτη φάση του Eurobasket.

Το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ φοράει τα αθλητικά του και κατεβαίνει στο παρκέ για να μεταδώσει, ζωντανά και αποκλειστικά, τις προσπάθειες της Εθνικής μας στις πρώτες φιλικές της αναμετρήσεις, αλλά και τους κρίσιμους αγώνες της στο Eurobasket.

Επανασυντονίστε, λοιπόν, τα κανάλια σας για να βρείτε το ΕΡΤNEWS στην πρώτη θέση του τηλεκοντρόλ, ώστε να απολαύσετε τις προσπάθειες των κορυφαίων παικτών της Εθνικής μας, με βέλτιστη εικόνα και ήχο σε περιβάλλον HD.