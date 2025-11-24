Διεθνής διάκριση για την ΕΡΤ

Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση για την ΕΡΤ αποτελεί η διεθνής αναγνώριση της σειράς «Το παιδί», καθώς συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards 2025.

Την ποιότητα της ξεχωριστής μαύρης κοινωνικής κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, υπογραμμίζει και η υποψηφιότητά της για το βραβείο στην κατηγορία «Best Finished TV Series in the CEE», στην οποία διαγωνίζονται παραγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Τα NEM Awards, που διοργανώνονται ετησίως, βραβεύουν τις κορυφαίες τηλεοπτικές δημιουργίες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), ενώ μεταξύ των βασικών στόχων των NEM Zagreb 2025 είναι η αναγνώριση της δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η σπουδαία διάκριση της σειράς «Το παιδί» επιβεβαιώνει τη διεθνή παρουσία της ΕΡΤ και αναδεικνύει την αξία της ελληνικής μυθοπλασίας, στην οποία επενδύει η δημόσια τηλεόραση.

Ο νικητής των βραβείων NEM Zagreb Awards 2025 θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Ζάγκρεμπ.

«Το παιδί» μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 23:00. Η σειρά ακολουθεί την πορεία ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ο οποίος καταφεύγει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, μετά από δολοφονική επίθεση. Εκεί βρίσκει καταφύγιο στο πατρικό σπίτι της γυμνάστριάς του, Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου). Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αλεξία Καλτσίκη, Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας, κ.ά.