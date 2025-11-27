Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΡΤ

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είχαν μαθητές της τρίτης τάξης και οι συνοδοί τους του Α΄ Λυκείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη που επισκέφτηκαν το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Οι μαθητές συναντήθηκαν μάλιστα και με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, μίλησαν για τα σχέδια τους και για τους τομείς που θέλουν να ασχοληθούν μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.

Ξεναγήθηκαν επίσης από το γενικό διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης των ειδήσεων και έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής της καθημερινής ειδησεογραφίας, τις νέες τεχνολογίες, ενώ συνομίλησαν και με δημοσιογράφους για την θεματολογία των δελτίων ειδήσεων.

Η ΕΡΤ υποδέχεται καθημερινά μαθητές προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ξενάγησης στο ραδιομέγαρο.