Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΡΤ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΡΤ

Ξενάγηση μαθητών της Α΄ Λυκείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Αναλυτικά Share
Share

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είχαν μαθητές της τρίτης τάξης και οι συνοδοί τους του Α΄ Λυκείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη που επισκέφτηκαν το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Οι μαθητές συναντήθηκαν μάλιστα και με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, μίλησαν για τα σχέδια τους και για τους τομείς που θέλουν να ασχοληθούν μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.

Ξεναγήθηκαν επίσης από το γενικό διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης των ειδήσεων και έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής της καθημερινής ειδησεογραφίας, τις νέες τεχνολογίες, ενώ συνομίλησαν και με δημοσιογράφους για την θεματολογία των δελτίων ειδήσεων.    

Η ΕΡΤ υποδέχεται καθημερινά μαθητές προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ξενάγησης στο ραδιομέγαρο.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΕΡΤ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στην ΕΡΤ
#Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά 
ΕΡΤ1
Σάββατο 29 Νοεμβρίου | 22:00
Προκριματικά MundoBasket 2027
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πέμπτη 27 & Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Ο Γιάννης Γκούμας και ο Ντανιέλ Μπατίστα στην «Αθλητική Κυριακή»
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΕΡΤ1
Κυριακή 30 Νοεμβρίου | 23:00