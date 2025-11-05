Ενθουσιώδης υποδοχή για τη νέα σειρά της ΕΡΤ «Αύριο»

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό υποδέχθηκε το κοινό την avant première της νέας δραματικής σειράς με στοιχεία περιπέτειας της ΕΡΤ «Αύριο», του Γιώργου Γκικαπέππα, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η προβολή έγινε στην κατάμεστη αίθουσα «Φρίντα Λιάππα», στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα πρώτα δύο επεισόδια της πολυαναμενόμενης παραγωγής, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τον δημιουργό και τους πρωταγωνιστές της.

Κοινό και δημοσιογράφοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τη σειρά, επαινώντας τη δυνατή θεματολογία, τη σκηνοθετική ματιά, τις εξαιρετικές ερμηνείες και την υψηλή αισθητική της.

Η σειρά καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.

Το «Αύριο» είναι η τρίτη σειρά του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, η οποία κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX. Είχαν προηγηθεί το «Βραχιόλι της φωτιάς», όπου υπέγραψε τη σκηνοθεσία, και η «Έρημη χώρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του ίδιου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δύο κύκλοι της σειράς «Έρημη χώρα» ξεπέρασαν τις έξι εκατομμύρια θεάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

«Η σειρά ταυτίζεται πλήρως με το αύριο της ΕΡΤ, καθώς είναι ακόμα μία παραγωγή αποκλειστικά για το ERTFLIX. Ο στενός συνεργάτης μας Γιώργος Γκικαπέππας έχει δώσει τον καλύτερo εαυτό του, μαζί με όλη του την ομάδα και τους υπέροχους ηθοποιούς» δήλωσε η Μαρία Κοζάκου, γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ.

Μιλώντας για τη σειρά, ο Γιώργος Γκικαπέππας, αφού ευχαρίστησε την ΕΡΤ «για τη φιλοξενία, αλλά και για την απόφασή της να επενδύει στις ιδέες και στις ιστορίες μου», δήλωσε: «Το “Αύριο” είναι μια ιστορία για χαμένους ανθρώπους –κυριολεκτικά και μεταφορικά– που έπρεπε να μπλέξουν σε μια περιπέτεια για να ξαναβρούν καινούργια πράγματα στη ζωή τους και την πίστη μέσα τους».

Από την πλευρά της, η πρωταγωνίστρια του «Αύριο» Στεφανία Γουλιώτη μίλησε για τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να επιβιώνει. «Μια φυσική καταστροφή έρχεται να υπενθυμίσει πράγματα που έχουμε χάσει στις μέρες μας, όπως η αγάπη και η πίστη στον άλλον» είπε.

Μετά την προβολή των δύο επεισοδίων, ο Γιώργος Γκικαπέππας και οι συνετελεστές της σειράς είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές πίσω από την ιδέα και την προετοιμασία της παραγωγής.

Στην avant première παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Παπαβασιλείου, η γενική διευθύντρια Προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, η γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3, Σύνθια Σάπικα, ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Γκικαπέππας, οι πρωταγωνιστές Στεφανία Γουλιώτη, Κίττυ Παϊταζόγλου, Θέμης Πάνου, Στέλιος Ξανθουδάκης, Βασίλης Κουλακιώτης, καθώς και οι συντελεστές της σειράς Νίκος Ρίγγας, Μελίνα Βεζυράκη, Στέλλα Σταμούλη, Αλέξανδρος Λαγκαδινός, Μαρίκα Νικολαΐδου, Άννα Δελλατόλα, Μάρκος Μούστος, Μαρίνα Κουλούρη, Βασιλική Σύρμα.

O πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «Αύριο», Γιώργος Γκικαπέππας, ο διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Παπαβασιλείου