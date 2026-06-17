Επίσκεψη της πρέσβειρας της Αυστρίας Γκέρντα Φογκλ στην ΕΡΤ

Στη στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ εντάσσεται η σημερινή επίσκεψη της πρέσβειρας της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκέρντα Φογκλ, στο Ραδιομέγαρο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με τη διεθνή διπλωματική κοινότητα.

Την Αυστριακή πρέσβειρα υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος την ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού και της παρουσίασε το έργο, τις υποδομές και τον ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο σύγχρονο ενημερωτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τοπίο της χώρας. Η κυρία Φογκλ είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρόβα των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι η πρέσβειρα της Αυστρίας διατηρεί ήδη στενούς δεσμούς με την ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε παραθέσει δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία, στηρίζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η κίνηση αυτή είχε αναδείξει το θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ της αυστριακής διπλωματικής αποστολής και της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το οποίο φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τις συνεχείς επαφές των δύο πλευρών.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επαφών που έχει πραγματοποιήσει η διοίκηση της ΕΡΤ με επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Το προηγούμενο διάστημα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ είχε αντίστοιχες συναντήσεις με τους πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και της δικτύωσης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.