ΕΡΤ: Ξεχωριστά προγράμματα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

Περισσότερες από 1.750 ώρες περιεχομένου στο ERTFLIX για Άτομα με Αναπηρία

Μετάδοση του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «Λώξη» με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας για πρώτη φορά στη γραμμική τηλεόραση

Ξεχωριστά podcasts με ελληνικούς υποτίτλους

Η ΕΡΤ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, παρουσιάζει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ξεχωριστά προγράμματα, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο την προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και την ενίσχυση της συμπερίληψης και της ισότητας.

Το ενημερωτικό κανάλι ΕΡΤnews, όπως και το ενημερωτικό ραδιόφωνο ΕΡΤnews Radio, θα μεταδίδουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναφορές, αφιερώματα και ρεπορτάζ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η ΕΡΤ1, στις 24:00, μεταδίδει την ξένη ταινία «Ένα βήμα τη φορά», σε σκηνοθεσία Γκραν Κορ Μαλάντ και Μεντί Ιντίρ και σε σενάριο Γκραν Κορ Μαλάντ, Φαντέτ Ντρουάρντ. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Μπεν (Πάμπλο Πολί), ο οποίος έπειτα από ένα σοβαρό αθλητικό ατύχημα σε μια πισίνα, είναι πλέον ατελώς τετραπληγικός. Φτάνοντας σε ένα κέντρο αποκατάστασης, ο Μπεν συναντά άλλους ανάπηρους (τετραπληγικούς, παραπληγικούς, τραυματισμένους κρανίου), όλοι τους θύματα ατυχημάτων, καθώς και έναν ανάπηρο από την παιδική του ηλικία. Ανάμεσα στην ανικανότητα, στην απελπισία και στην παραίτηση, στον καθημερινό αγώνα να μάθουν να κινούν ένα δάχτυλο ή να κρατούν ένα πιρούνι, κάποιοι βρίσκουν σιγά-σιγά μια μικρή κινητικότητα, ενώ άλλοι λαμβάνουν την ετυμηγορία της αναπηρίας για όλη τους τη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η ελπίδα και η φιλία τους βοηθούν να αντέξουν τις δυσκολίες τους.

Η ΕΡΤ3, στις 22:00, μεταδίδει το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Λώξη», με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας, μια πρωτοβουλία της ΕΡΤ που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη γραμμική τηλεόραση στη χώρα μας. Η ταινία θα μεταδοθεί με υποτίτλους SDH για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Το ντοκιμαντέρ «Λώξη», σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή, παρουσιάζει μια ειλικρινή, τρυφερή και χιουμοριστική αφήγηση της ζωής της Λωξάνδρας Λούκας, της πρώτης ηθοποιού με σύνδρομο Down που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.

Επιπλέον, η ΕΡΤ, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, διαθέτει πλήθος προγραμμάτων στο ERTFLIX με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία και προγράμματα με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους. Στην ειδική κατηγορία του ERTFLIX «Προσβασιμότητα για Όλους» βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα προγράμματα με ακουστική περιγραφή (σήμανση AD) και με υπότιτλους (σήμανση CC). Σημειώνεται ότι η ΕΡΤ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαθέτει ήδη περισσότερες από 1.750 ώρες υποτιτλισμένου περιεχομένου on demand, σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην κεντρική σελίδα του ERT εcho στην κατηγορία Best of, θα είναι διαθέσιμα podcasts και επιλεγμένες συνεντεύξεις μέσα από τα οποία προωθείται η κατανόηση της αναπηρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιλεγμένα podcasts θα είναι διαθέσιμα με λειτουργία ελληνικών υποτίτλων.

Αναλυτικά, στο ERT εcho θα είναι διαθέσιμα:

Σε πρώτη ανάρτηση σε πλατφόρμα και με ελληνικούς υπότιτλους, το podcast «Τυφλή Γοητεία» που πήρε την 1η θέση στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Δημιουργοί: Μιχάλης Αγραφιώτης, Στέλλα Κανταρτζή, Ελευθερία Αυγερινού.

Παραγωγή: Δημόσια ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη για Άτομα με Αναπηρίες.

Οκτώ άνθρωποι με απώλεια όρασης συζητούν για τις κοινωνικές σχέσεις, το φλερτ και τη γοητεία, σε μια αφήγηση που συγκινεί.

Σινέcast: «Λώξη» | Πρώτη μετάδοση 03.12.2025

Η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται στο «Σινέcast» τον Δημήτρη Ζάχο και τον Θανάση Καφετζή με το ντοκιμαντέρ «Λώξη» που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και συζητούν για τη Λωξάντρα, την πρωταγωνίστρια της ταινίας, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down που καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου.

«Future Soundwaves: Teen Talks» – Λουκία Κασαμάκη | Πρώτη μετάδοση 03.12.2025

H 12χρόνη Λουκία Κασαμάκη συνθέτει μουσική για διεθνείς καμπάνιες συμπερίληψης, παίζει μπάλα… με το αφτί, εκπαιδεύει θεατές παγκόσμιων διοργανώσεων… στη σιωπή, είναι πρέσβειρα της δράσης A Ball for all και μοιράζεται μαζί μας πώς βλέπει με τέσσερις αισθήσεις.

«Istorima»

«Μποξέρ με ένα χέρι (και με ελληνικούς υπότιτλους)» | Ο Βαγγέλης Χατζής, ακρωτηριασμένος από την ηλικία των τριών μηνών, ξεφεύγει από τις συμμορίες και το εμπόριο ναρκωτικών στα Λιόσια και εξελίσσεται στον πρώτο επαγγελματία μονόχειρα μποξέρ στον κόσμο.

«Οι κωφοί γονείς μου (και με ελληνικούς υπότιτλους ) » | Μεγαλώνοντας ο Κώστας, ο μόνος ακούων σε μια οικογένεια κωφών, αντιμετώπισε πολλές φορές «απορίες» συμμαθητών που δεν ήταν πάντα και τόσο καλοπροαίρετες.

«Πάντα τερματίζω: Από τα ιδρύματα, στους Παραολυμπιακούς» | Η Βιβή Χριστοδουλοπούλου, γεννημένη με σωματική αναπηρία, περιγράφει τα παιδικά της χρόνια στο Π.Ι.Κ.Π.Α. και πώς κατάφερε να γίνει αθλήτρια.

Δεύτερο Πρόγραμμα

Η Ειρήνη Κουρούβανη στο Δεύτερο Πρόγραμμα | Η παραολυμπιονίκης και χορεύτρια Ειρήνη Κουρούβανη, μιλάει στην Ιωάννα Νιαώτη, για το πώς έγινε «βιβλίο», στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη».

«Mic@2ο Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης»: Χρυσέλλα Λαγαρία | Η Χρυσέλλα Λαγαρία έχει εκ γενετής τύφλωση. Μιλάει στη Μικαέλα Θεοφίλου για το πώς είναι η ζωή για μια τυφλή γυναίκα σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να αφομοιώσει το γεγονός πώς δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι για να «της χωράμε».

«Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» | Ο δημοσιογράφος Σπύρος Τσάμης και ο δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς συζητούν με τη Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη, για τη συμπερίληψη και πώς η αναπηρία δεν μπορεί να αναστείλει το δικαίωμα στη ζωή.

95.8fm

«Εικόνες που βλέπω στα τραγούδια»: «Γρηγόρης Αργυρόπουλος» | Μια συνεργασία της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Πυλαίας Χορτιάτη για Άτομα με Αναπηρία και του 9.58fm της ΕΡΤ3.

ΕΡΤnews Radio 105.8

«Αναπηρία: αποθέματα δύναμης απέναντι στα εμπόδια της καθημερινότητας» | Η Έλενα Καραθάνου στη σειρά podcast «Έρευνα στο Πρώτο» μιλάει με παράγοντες και άτομα με αναπηρία για να της μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους

Τρίτο Πρόγραμμα

«10 λεπτά ακόμη» – «Με ένα λευκό φτερό» της Ελένης Μπετεινάκη | Μια ιστορία με θέμα την αναπηρία, τη διαφορετικότητα, τις ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα στη ζωή για όλους, ανθρώπους και ζώα.

ΕΡΑ ΣΠΟΡ

«Πρόσωπα» | Ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας και ο οδηγός του Δημήτρης Χρυσάφης μιλούν στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.

ΕΡΤ Καλαμάτας

Οι «Φοιτητικές όψεις» υποδέχονται τον Εμμανουήλ Χαλούλο, ο οποίος ασχολείται με το ping-pong, έχει λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες ιστιοπλοΐας με σημαντικές διακρίσεις, είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Hansa 303 και πρόσφατα, κατέκτησε τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις με αμαξίδιο.

ΕΡΤ Βόλου

«Αναπηρία: Πέρα από τα σύνορα του σώματος» | Οι φοιτήτριες Ανδριανοπούλου Βασιλική, Μπούτλα Ευαγγελία Κωνσταντίνα, Παπαννικόλα Ζαμπέτα, Τσαβδαρίδου Ιωάννα αναπτύσσουν το θέμα «Αναπηρία: Πέρα από τα σύνορα του σώματος».

ΕΡΤ Πάτρας

«Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας» | Μια εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του ΠΓΝ Πατρών που σκοπό έχει να επισημάνει τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Στην εκπομπή, τις ιστορίες τους μοιράστηκαν: η 23χρονη Μαρίνα (τελειόφοιτη του Μαθηματικού Πατρών) που έμεινε ανάπηρη έπειτα από τροχαίο, και η Αθανασία (τελειόφοιτη Κοινωνικών Επιστημών) που νοσηλεύτηκε σε ηλικία 15 ετών στην Κλινική Αποκατάστασης.

Τέλος, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο «Έκτη αίσθηση», από σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 που επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Μπελίρης και είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.ert.gr/ert-arxeio καθώς και στη σελίδα του Αρχείου στο Facebook www.facebook.com/ERTarchive.