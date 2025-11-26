Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στην ΕΡΤ

Την ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’, στο Φανάρι αλλά και στη Νίκαια της Βιθυνίας, θα μεταδώσει η ΕΡΤ.

Από την Πέμπτη 27 έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΕΡΤnews τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για όλες τις εξελίξεις από τη σημαντική επίσκεψη και το πρόγραμμα των δύο προκαθήμενων της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πρόκειται για μια συγκυρία με ισχυρό συμβολισμό για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη, 1.700 χρόνια μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου το 325 μ.Χ. διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως, το «Πιστεύω», του Χριστιανισμού.

Το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης με ειδικές εκπομπές και απευθείας συνδέσεις, με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στην Κωνσταντινούπολη Ελβίρα Κρίθαρη και τους απεσταλμένους Πιέρρο Τζαννετάκο, Φάνη Παπαθανασίου και Βαλέρια Δολαψάκη, αλλά και αναλύσεις από ειδικούς, φωτίζει το βαθύ πνευματικό και θεολογικό αποτύπωμα της ιστορικής συνάντησης και της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Φανάρι.

Αναλυτικότερα σε έκτακτες εκπομπές:

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, μεταδίδεται όλη η ειδησεογραφία από την άφιξη του Ποντίφικα στην Κωνσταντινούπολη.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 18:00, μεταδίδονται όλες οι εξελίξεις από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 18:00, καταγράφεται λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Ποντίφικα στο Φανάρι, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, και η υπογραφή κοινής διακήρυξης.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 15:00 και από τις 16:00 έως τις 18:00, αναδεικνύονται όλες οι πτυχές της επίσκεψης του Πάπα, λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη, και μεταδίδονται εκτενή αποσπάσματα από τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην οποία θα παραστεί ο Ποντίφικας.

Αναλυτικά ρεπορτάζ θα μεταδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και από τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, από το ertnews.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ, καθώς και από το ΕΡΤnews Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της δημόσιας τηλεόρασης.

Με το Φανάρι θα συντονιστεί και η ΕΡΤ3, αλλά και η ERT WORLD, το τηλεοπτικό κανάλι του απόδημου ελληνισμού.

Η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 07:00, τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προς τιμή του ιδρυτή του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην οποία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ’.