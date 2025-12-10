Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στην εκπομπή «Ραντεβού την Κυριακή»

Μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς μας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, είναι καλεσμένη του Φώτη Απέργη την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα. Αφορμή αποτελεί o πρωταγωνιστικός της ρόλος στη φιλόδοξη υπερπαραγωγή της ΕΡΤ «Η Μεγάλη Χίμαιρα», που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, αλλά και η μοναδική ερμηνεία της στη βραβευμένη διασκευή του «Οιδίποδα», η οποία παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

«Ραντεβού την Κυριακή», λοιπόν, με αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια της καταξιωμένης ηθοποιού, στη Δόξα του Διδυμοτείχου με την ξυλόσομπα και τα νυχτέρια πάνω σε πολύχρωμα κιλίμια στις αυλές και το κινητό σινεμά που ερχόταν κάθε δυο μήνες στο χωριό.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μιλά για τους πρώτες της ερμηνείες που ξεχώρισαν, για την αφοσίωσή της προκειμένου να ανταποκριθεί στους απαιτητικούς ρόλους από το αρχαίο δράμα έως το σύγχρονο θέατρο, για την αποφασιστικότητα με την οποία συμπαραστέκεται στον αγώνα για την ισότητα και τα γυναικεία δικαιώματα, καθώς και για τη γνωριμία της με τους γονείς των κοριτσιών που βίωσαν μια τέτοια τραγωδία.

Συνθέτες, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και αρχαιολόγοι και ιστορικοί της τέχνης, άνθρωποι που υπηρετούν διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, έρχονται καλεσμένοι κάθε δεύτερη Κυριακή στις 18.00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7. Για να αφηγηθούν πώς αφοσιώθηκαν στο τραγούδι, το θέατρο ή τη συγγραφή, μα και για να μας εμπιστευτούν στιγμές της ζωής τους που τους καθόρισαν και δε θα τις ξεχάσουν.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

«Ραντεβού την Κυριακή» με τον Φώτη Απέργη

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00

