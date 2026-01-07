«Η μεγάλη χίμαιρα»: Έσπασε το φράγμα του 1.000.000 θεάσεων στο ERTFLIX 

Νέο ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX σημείωσε η σπουδαία σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα», καθώς έσπασε το φράγμα του 1.000.000 views μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την πρεμιέρα των πρώτων δύο επεισοδίων στην ψηφιακή πλατφόρμα, την Πρωτοχρονιά.

Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα τηλεοπτικής σειράς στο ERTFLIX, γεγονός που επιβεβαιώνει την αγάπη του κοινού για την κορυφαία διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ, αλλά και τη δημοφιλία της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας τηλεόρασης.

Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (10/1/2026, 00:01).

Η τηλεοπτική μετάδοση του τρίτου επεισοδίου θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, από την ΕΡΤ1.

Το ταξίδι της «Μεγάλης χίμαιρας» συνεχίζεται, με το συγκλονιστικό, τρίτο επεισόδιο της τηλεοπτικής μεταφοράς του μνημειώδους έργου του Μ. Καραγάτση, που αποδίδει μέσα από εικόνες απαράμιλλης αισθητικής και ερμηνείες υψηλού επιπέδου, την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της ιστορικής περιόδου.

Επεισόδιο 3ο: Τα πρώτα Χριστούγεννα της Μαρίνας στη Σύρο πλησιάζουν. Η Μαρίνα, που πλέον μιλάει ελληνικά, έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινωνία της Σύρου και να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του Γιάννη. Και τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποιεί πως έχει μια ιδιαίτερη, πνευματική σύνδεση με τον Μηνά, γεγονός που την ταράζει. Παραμένει όμως ερωτευμένη με τον Γιάννη, με τον οποίο την άνοιξη θα κάνει ένα σύντομο, ειδυλλιακό ταξίδι στο Αιγαίο με τη «Μαρινέτα», το νέο τους ιστοπλοϊκό, από το οποίο η Μαρίνα χαζεύει ενθουσιασμένη τη σύγχρονη Ελλάδα. Όταν επιστρέφουν, δέχονται την πρόσκληση του Μηνά να τον επισκεφτούν στην Αθήνα, ώστε να δει η Μαρίνα τον Παρθενώνα. Ο Γιάννης, όμως, λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν μπορεί να τη συνοδέψει κι έτσι η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα μόνη της.

Ο Μηνάς την ξεναγεί στην Ακρόπολη, την πηγαίνει για φαγητό κι εκείνη τον ακούει να μιλάει με τις ώρες. Όταν στο τέλος της ημέρας, θα της απαγγείλει ένα ποίημα του Παλαμά, είναι μαγεμένη από τη γοητεία του.

Θα συνέλθει απότομα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του, θα βρουν να τους περιμένει ο Γιάννης, που έχει έρθει στην Αθήνα επειγόντως για δουλειά.

Τις επόμενες ημέρες, ο Μηνάς θα τους αποφύγει, καθώς η Μαρίνα με τον Γιάννη κάνουν βόλτες στην Αθήνα – και επιπλέον, φεύγοντας για Σύρο, θα τους ανακοινώσει πως αποφάσισε να πάει για διδακτορικό στη Γερμανία, όπου θα λείψει καιρό.

Η Μαρίνα ανακουφίζεται – ο Μηνάς, ωστόσο, έχει μπει για τα καλά στο μυαλό της. Και δεν θα φύγει εύκολα, παρά τα ευχάριστα νέα που την περιμένουν με την επιστροφή της στο νησί.

«Η μεγάλη χίμαιρα»

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Executive Producers: Ferdinand Dohna, Johanna Dirnberger

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Co-Producers: Άρης Ντάγιος, Άγγελος Βενέτης, Ηρακλής Μαυροειδής

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής GSC

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Production Designer: Ράνια Γερογιάννη

Costume Designer: Νατάσσα Σαρρή

Πρωτότυπη Μουσική: Ted Regklis

Casting Directors Ελλάδα: Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Casting Director Ιταλία: Maurilio Mangano UICD

Intimacy Coordinator: Katarina Leszkoova

Intimacy Consultant: Elle McAlpine

Make Up Designer – Key Make Up Artist: Αλεξάνδρα Μυτά

Hair Designer – Key Hair Stylist: Ιουλία Συγριμή

Ηχοληψία: Γιάννης Αντύπας

Σχεδιασμός Ήχου: Περσεφόνη Μήλιου

Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Line Producer: Γιώργος Μπαμπανάρας

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Ανδριόπουλος

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Αργύρης Ζάχος

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Γεωργιάδου

Post Production Producer: Γιώργος Ταμπακάκης

Παραγωγή: Foss Productions

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Beta Film, Mompracem, Boo Productions

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρεΐζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)

Φωτογραφικό υλικό από το 3ο επεισόδιο: