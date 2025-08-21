Ιταλία – Λετονία | Τουρνουά Aegean Acropolis 2025
Πέμπτη 21/08 | 20:00
Παρακολουθήστε το διεθνές τουρνουά μπάσκετ «Ακρόπολις» με τον συναρπαστικό αγώνα μεταξύ της Ιταλίας και της Λετονίας.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών πραγματοποιεί μία σειρά φιλικών αγώνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.
Πρόγραμμα:
Πέμπτη 21 Αυγούστου
20:00 | Ιταλία - Λετονία | ERTNEWS
Παρασκευή 22 Αυγούστου
20:00 | Ελλάδα - Ιταλία | ERTNEWS
