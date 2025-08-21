Ιταλία – Λετονία  | Τουρνουά Aegean Acropolis 2025

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών πραγματοποιεί μία σειρά φιλικών αγώνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Πρόγραμμα:

Πέμπτη 21 Αυγούστου

20:00 | Ιταλία - Λετονία | ERTNEWS

Παρασκευή 22 Αυγούστου

20:00 | Ελλάδα - Ιταλία | ERTNEWS