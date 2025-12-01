«Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη

Τον Θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτη Γιαννάκη, συναντά η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή «Κεραία», που μεταδίδεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00, από το ΕΡΤnews. Μιλούν για τα παιδικά του χρόνια και την αφετηρία του στο μπάσκετ στον Ιωνικό Νίκαιας. Για τη γνωριμία του με την Ευγενία, παίχτρια βόλεϊ στην Αγία Βαρβάρα και αιώνια σύντροφό του, και για το πόσα πολλά της χρωστάει για τη στήριξη που του παρείχε.

Αναφέρεται στα χρόνια του στην Αμερική και τη συμμέτοχή του στους Μπόλτον Σέλτικς, που σημαδεύτηκαν από έναν από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί αθλητής.

Μιλάει, επίσης, για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 1987 με την Εθνική Ελλάδας, για την αποθέωση από τον κόσμο και για τις σχέσεις του με τον Νίκο Γκάλη. Ακόμη, αναφέρεται στην περίοδο που «ο διακόπτης γύρισε» και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη απλήρωτος και η λατρεία του κόσμου μετατράπηκε σε αποδοκιμασία και κατατρεγμό. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, παρότι αρρώστησε, μη αντέχοντας τα ετερόκλητα συναισθήματα, συνέχισε.

Ως προπονητής, πλέον, της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, το 2005 -18 χρόνια μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου ως παίκτης- σηκώνει με την Εθνική Ελλάδας, στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου, το ευρωπαϊκό κύπελλο και κατακτά την πρώτη θέση.

