Κερδίστε εισιτήρια για το Μουντιάλ

Αυτό το καλοκαίρι, το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους Ημιτελικούς μέχρι τον Μεγάλο Τελικό.

Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο Hμιτελικούς, τον Μικρό Τελικό και, φυσικά, τον Μεγάλο Τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Πιο συγκεκριμένα:

Εισιτήρια για τους δύο Ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως.

της διοργάνωσης, στο Ντάλας και στην Ατλάντα στις 14 και 15 Ιουλίου αντιστοίχως. Εισιτήρια για τον Μικρό Τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου.

στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου. Και το μεγάλο όνειρο: εισιτήρια για τον Τελικό του FIFA World Cup 2026™ στο στάδιο της Νέας Υόρκης / Νιου Τζέρσεϊ, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 19 Ιουλίου.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφθούν, μέσω του λογαριασμού τους, το Instagram account του @ertsports_official. Στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον/κάποια ενήλικα φίλo/η τους στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου, στις 12:30.

Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής.

Μπείτε εδώ για να συμμετάσχετε: https://www.instagram.com/p/DZ9rWW3l9af/

Οι όροι χρήσης του διαγωνισμού: https://www.ert.gr/oroi-diagonismou-kai-diadikasias-klirosis-mountial-2026/

Ετοιμάστε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα και ζήστε το Μουντιάλ από κοντά!