Ξεχωριστά αφιερώματα με σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ

Θεματικές εκπομπές, ιστορικά ντοκιμαντέρ και αφιερώματα με σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει το Αρχείο της ΕΡΤ, την εβδομάδα από Δευτέρα 24 έως και Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Η επιχείρηση ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, στις 25 Νοεμβρίου 1942, «ζωντανεύει» μέσα από τη συγκλονιστική αφήγηση και τις αναμνήσεις του καπετάν Λάμπρου, ψευδώνυμο του αγωνιστή του ΕΛΑΣ, Σπυρίδωνα Μπέκιου, που συμμετείχε στο σαμποτάζ.

Ακόμη, ξεχωριστά είναι τα αφιερώματα στα 60 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο θέατρο της ηθοποιού Νένας Μεντή, στον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, στους ηθοποιούς Εύα Κοταμανίδου, Γιώργο Φούντα, Μηνά Χατζησάββα, στον θεατρικό παραγωγό Βαγγέλη Λιβαδά, και στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή και προπονητή Ντιέγκο Μαραντόνα, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατό του.

Τα αφιερώματα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΡΤ

www.ert.gr/ert-arxeio/ καθώς και στη σελίδα του Αρχείου στο Facebook www.facebook.com/ERTarchive

24 Νοεμβρίου: Νένα Μεντή – 60 χρόνια θέατρο

«Δρόμοι»

Η αγαπημένη ηθοποιός Νένα Μεντή συμπληρώνει 60 χρόνια παρουσίας στο θέατρο τη φετινή θεατρική περίοδο 2025-2026. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς «Δρόμοι» φιλοξενείται η Νένα Μεντή, η οποία το 2008 συνέχιζε για δεύτερη χρονιά να υποδύεται τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με μεγάλη επιτυχία. Η Νένα Μεντή αρχίζει τη διήγησή της περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιούργησαν την παράσταση για την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με τον σκηνοθέτη και φίλο της, Πέτρο Ζούλια, και μιλάει για τη ζωή, τον χαρακτήρα και τις συνήθειες της στιχουργού.

Στη συνέχεια, η Νένα Μεντή περιγράφει πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, την πρώτη παράσταση στην οποία εργάστηκε, στον θίασο της Κατερίνας Ανδρεάδη, αλλά και τις δυσκολίες που βίωσε στη διάρκεια της πορείας της.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από την παράσταση «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Νένα Μεντή.

Σκηνοθεσία-φωτογραφία: Γιάννης Μισουρίδης

Έρευνα-παρουσίαση: Άρης Σκιαδόπουλος

25 Νοεμβρίου 1942: Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου

«Οι δημοσιογράφοι προτείνουν»: Αναμνήσεις

του καπετάν Λάμπρου – Γοργοπόταμος

Η σειρά ενημερωτικών εκπομπών «Οι δημοσιογράφοι προτείνουν» παρουσιάζει θέματα που επιλέγουν και επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, παραγωγής 1997, παρουσιάζει την επιχείρηση ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου μέσα από την αφήγηση και τις αναμνήσεις του καπετάν Λάμπρου, ψευδώνυμο του αγωνιστή του ΕΛΑΣ, Σπυρίδωνα Μπέκιου, ο οποίος συμμετείχε στο μεγάλο σαμποτάζ.

Υπεύθυνη εκπομπής: Δήμητρα Γκουντούνα

Σκηνοθεσία: Στάθης Πλώτας

25 Νοεμβρίου 2020: Θάνατος του Αργεντινού

ποδοσφαιριστή Ντιέγκο Μαραντόνα

«Ντιέγκο Μαραντόνα – Μύθος και πραγματικότητα»

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή και προπονητή Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος για πολλούς υπήρξε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μεταδίδει την εκπομπή «Ντιέγκο Μαραντόνα – Μύθος και πραγματικότητα».

Λίγους μήνες πριν από το θρυλικό Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, τον Δεκέμβριο του 1985, η ΕΡΤ πραγματοποίησε αποστολή στη Νάπολη, όπου ο Μαραντόνα μετρούσε ήδη ενάμιση χρόνο παρουσίας στην ομάδα της, και στα 25 του χρόνια βρισκόταν στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον τρόπο παιχνιδιού του και τη λατρεία των Ναπολιτάνων στο πρόσωπό του.

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης συνομιλεί αποκλειστικά με τον τότε «ημίθεο» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και συζητεί μαζί του θέματα για τη ζωή εκτός γηπέδων, τις προσωπικές του επιλογές, τις αρχές και τους στόχους του.

Σκηνοθεσία: Κώστας Περπερίδης

Αφιέρωμα στην ηθοποιό Εύα Κοταμανίδου

«Η ζωή είναι αλλού»

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο της ηθοποιού Εύας Κοταμανίδου, στις 26 Νοεμβρίου 2020, παρουσιάζεται το επεισόδιο της εκπομπής, παραγωγής 2006, στο οποίο η Εύη Κυριακοπούλου υποδέχεται την ηθοποιό Εύα Κοταμανίδου και επιχειρεί μαζί της μια αναδρομή στη ζωή και στην πορεία της.

Η Εύα Κοταμανίδου αρχίζει τη διήγησή της από τα παιδικά της χρόνια και τις θεατρικές παραστάσεις και σχολικές γιορτές στις οποίες συμμετείχε, όπου γεννήθηκε μέσα της η επιθυμία να ασχοληθεί με την Τέχνη και το τραγούδι. Μιλάει για τους γονείς της, που ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τη στηρίξουν στις σπουδές της. Θυμάται στιγμές από τη σπουδαία πορεία της στο θέατρο και στον κινηματογράφο και αναφέρεται στο πώς ο Θόδωρος Αγγελόπουλος την επέλεξε να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Ο θίασος».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει.

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Εύη Κυριακοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Αφιέρωμα στον θεατρικό παραγωγό Βαγγέλη Λιβαδά

«Οι εντιμότατοι φίλοι μου»

Επεισόδιο, παραγωγής 1999, από την ψυχαγωγική εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή, με κεντρικό πρόσωπο τον θεατρικό παραγωγό Βαγγέλη Λιβαδά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 27 Νοεμβρίου 2011. Προσκεκλημένοι στο πλατό είναι οι φίλοι του, Θύμιος Καρακατσάνης, Γιάννης Δαλιανίδης, Γιώργος Κιμούλης, Νόρα Βαλσάμη, Γρηγόρης Βαλτινός, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Θεοδοσιάδης, Τάκης Χρυσικάκος και Αντώνης Βγόντζας, οι οποίοι μιλούν γι’ αυτόν και μοιράζονται με το κοινό στιγμές που έχουν περάσει μαζί του. Για τον θεατρικό παραγωγό μιλούν, επίσης, μέσω βίντεο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ζωή Λάσκαρη, ο Μανούσος Μανουσάκης και η Κάτια Δανδουλάκη.

Ο ίδιος θυμάται μερικές από τις σημαντικές στιγμές της πορείας του, εξηγεί γιατί αγαπά τόσο πολύ τους ηθοποιούς, μιλάει για την κοινή πορεία του στη ζωή και στο θέατρο με τη σύζυγό του, Σμαρούλα Γιούλη, ενώ αποκαλύπτει μια περιπέτειά του πάνω στη σκηνή, όταν αποφάσισε να κάνει ένα πέρασμα ως ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από θεατρικές παραστάσεις που ανέβασε και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαϊωάννου

Αφιέρωμα στον ηθοποιό Γιώργο Φούντα

«Γαλήνη» – Επεισόδιο 10ο

Αφιέρωμα του Αρχείου της ΕΡΤ στον σημαντικό ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου Γιώργο Φούντα, με αφορμή τα 15 χρόνια από τον θάνατό του, στις 28 Νοεμβρίου 2010. Εκτός από τη σημαντική κινηματογραφική καριέρα του, αξιόλογη ήταν και η – σχετικά σύντομη – παρουσία του στη μικρή οθόνη.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Φούντας πρωταγωνίστησε σε σημαντικές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης, όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (1975), «Γαλήνη» (1976), «Έξοδος κινδύνου» (1978), «Η κούρσα του θανάτου» (1982) και «Στον αργαλειό του φεγγαριού» (1985).

Η σειρά «Γαλήνη», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη, ολοκληρώθηκε σε 29 επεισόδια και η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από την εγκατάσταση μιας ομάδας προσφύγων από την Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας στην περιοχή της Αναβύσσου, το 1924.

Συγκεκριμένα, προβάλλονται οι περιπέτειες δύο οικογενειών, του γιατρού Δημήτρη Βένη (Πέτρος Ζαρκάδης) και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου (Γιώργος Φούντας), προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν μαζί με άλλους Μικρασιάτες εκεί. Τη διασκευή του σεναρίου επιμελήθηκε ο Τάκης Χατζηαναγνώστου και τη σκηνοθεσία ο Κώστας Λυχναράς. Τη μουσική επιμέλεια της σειράς ανέλαβε η κορυφαία συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου. Πρωταγωνιστούν σημαντικοί ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως: Γιώργος Φούντας, Μπέτυ Αρβανίτη, Πέτρος Ζαρκάδης, Τάνια Σαββοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Χρυσούλα Διαβάτη, Δάνης Κατρανίδης, κ.ά.

Ένα μοναδικό οδοιπορικό στην Ήπειρο του 1977

«Λαϊκές ζωγραφιές στην Ήπειρο»

Το ντοκιμαντέρ «Λαϊκές ζωγραφιές στην Ήπειρο» είναι ένα οδοιπορικό στον Νομό Ιωαννίνων.

Η περιήγηση αρχίζει από τη λίμνη και το νησί, όπου ακούγεται λαϊκό ποίημα για την Κυρα-Φροσύνη, για να συνεχίσει στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου παρουσιάζονται οι δρόμοι στο κέντρο, τα σπίτια, η ψαραγορά στην παραλία της λίμνης, το παζάρι με ποικίλα εμπορεύματα και τα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Κάστρο και το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Ακολουθεί η υπαίθρια αγορά των Ιωαννίνων και οι τεχνίτες που εργάζονται σε εργαστήριο χαλκουργίας-ασημουργίας, παραδοσιακή τέχνη της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Το σπήλαιο του Περάματος με εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες.

Η περιήγηση στην περιοχή επεκτείνεται στα γύρω χωριά, σε κοπάδια και βοσκούς, στη χαράδρα του Βίκου, στον Βοϊδομάτη και στα παραδοσιακά σοκάκια και σπίτια στα Ζαγοροχώρια. Σειρά έχει το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου.

Στη συνέχεια, προβάλλονται εικόνες από την πόλη, τα παραδοσιακά σπίτια και σοκάκια του Μετσόβου, τα καταστήματα με τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.

Τέλος, παρουσιάζεται το Αρχοντικό του βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το οποίο έχει μετατραπεί σε Λαογραφικό Μουσείο με πλούσια εκθέματα.

Η ταινία κλείνει με τα χιονισμένα βουνά της Πίνδου.

Σκηνοθεσία-διεύθυνση φωτογραφίας-παραγωγή: Γιώργος Μπελεσιώτης

Αφιέρωμα στον ηθοποιό Μηνά Χατζησάββα

«Ημερολόγια» με τη Λένα Αρώνη

Για τη ζωή και την πορεία του στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, μιλάει στη Λένα Αρώνη ο Μηνάς Χατζησάββας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2025. Αναφέρεται στην οικογένειά του και στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός, ενώ λόγος γίνεται για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων με το όνομα του πατέρα του (Πρόδρομος Σαββίδης).

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την 35χρονη παρουσία του στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, τους διαφορετικούς ρόλους που ενσάρκωσε στις αυτοτελείς σειρές και την προσπάθεια αποφυγής της μανιέρας στο παίξιμό του.

Προβάλλονται σύντομα αποσπάσματα από ερμηνείες του.

Σκηνοθεσία: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

30 Νοεμβρίου 2023: Θάνατος του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού

«Το μαγικό των ανθρώπων»

Ο Βασίλης Βασιλικός παραχωρεί συνέντευξη στη Φωτεινή Τσαλίκογλου και στην εκπομπή «Το μαγικό των ανθρώπων», όπου μιλάει για τη σκέψη, τον λόγο, το έργο του και τη γενέτειρα πόλη του, την Καβάλα. Μεταξύ άλλων, περιγράφει ένα περιστατικό, από το 1963, όταν πήγε να αγοράσει τηλέφωνο και δήλωσε το επάγγελμα του συγγραφέα και του είπαν ότι δεν υπάρχει ως επάγγελμα και ότι θα πρέπει να δηλώσει λογοτέχνης.

Εκείνος αρνήθηκε και δεν μπήκε στον κατάλογο, κι έτσι το 1964 τον κάλεσε ο διευθυντής του ΟΤΕ και του είπε ότι «επάγγελμα θεωρείται η δουλειά για την οποία όταν απεργήσουν όσοι την ασκούν, οι υπόλοιποι δεν μπορούν χωρίς αυτή. Αν απεργήσει ο συγγραφέας ο κόσμος θα διαβάσει κάτι παλιότερο, δεν θα ενοχληθεί». Ακολούθως, ο Βασιλικός εξηγεί ότι ο ίδιος αγωνίστηκε επίμονα για την αναγνώριση του επαγγέλματος του συγγραφέα.

Σκηνοθεσία – σενάριο: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Ιδέα – επιστημονική επιμέλεια – συνέντευξη: Φωτεινή Τσαλίκογλου