Λετονία – Ελλάδα | Τουρνουά Aegean Acropolis 2025
Τετάρτη 20/08 | 20:00
Παρακολουθήστε το διεθνές τουρνουά μπάσκετ «Ακρόπολις» με τον συναρπαστικό αγώνα μεταξύ της Λετονίας και της Ελλάδας.
Αναλυτικά Trailer Share
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών πραγματοποιεί μία σειρά φιλικών αγώνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.
Πρόγραμμα:
Tετάρτη 20 Αυγούστου
20:00 | Λετονία - Ελλάδα | ERTNEWS
Πέμπτη 21 Αυγούστου
20:00 | Ιταλία - Λετονία | ERTNEWS
Παρασκευή 22 Αυγούστου
20:00 | Ελλάδα - Ιταλία | ERTNEWS
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Νέα προσθήκη στο δημοσιογραφικό δυναμικό
Diamond League 2025
Τετάρτη 20 /08 | 21:00
Βόλεϊ | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2025
22 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής | Ρίο 2025
22-24 Αυγούστου