Μ’ ένα ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα γιορτάζει το Πάσχα η ΕΡΤ

Φέτος το Πάσχα, η ΕΡΤ μεταφέρει στους τηλεθεατές της το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης μέσα από ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Εκπομπές με ξεχωριστό περιεχόμενο, όπως η #Παρέα του Γιώργου Κουβαρά, που μας καλεί να γιορτάσουμε την Ανάσταση με πολλή μουσική και εκλεκτούς καλεσμένους, βραβευμένες ξένες ταινίες, ντοκιμαντέρ σε πρώτη προβολή, συναυλίες κλασικής μουσικής και αφιερώματα με πλούσιο αρχειακό υλικό συνθέτουν το πρόγραμμα των καναλιών ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3.

Παράλληλα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει απευθείας τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, τη Μητρόπολη Αθηνών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

ΕΡΤ1

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στις 09:00, το «Καλημέρα είπαμε;», με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, θα μας κρατήσει συντροφιά με μια πλούσια σε θεματολογία εκπομπή.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, μέσα από μια μοναδική ξενάγηση σε έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς τόπους της Ορθοδοξίας. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στη Νάξο, με επίκεντρο την εκκλησία της Παναγίας της Αργοκοιλιώτισσας και τη σπουδαία ιστορία που τη συνοδεύει.

Στο κλίμα των πασχαλινών εθίμων, η εκπομπή μεταφέρει το κοινό στην Κέρκυρα, όπου αναβιώνει το εντυπωσιακό έθιμο των «Μπότηδων», ενώ ζωντανή σύνδεση με το Άγιον Όρος αναδεικνύει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο βιώνεται εκεί η Μεγάλη Εβδομάδα.

Στην εκπομπή φιλοξενούνται, σε ξεχωριστές ενότητες, ο Σπύρος Πούλης και η Άννα Κουτσαφτίκη.

Στις 13:00 ακολουθεί η ελληνική δραματική ταινία (1961) «Χαμένα όνειρα», που αφηγείται την ιστορία δύο νέων (Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Αντιγόνη Βαλάκου) που εργάζονται προσωρινά σε μια επιχείρηση, ονειρευόμενοι μια καλύτερη ζωή, μέχρι που η πραγματικότητα τους φέρνει αντιμέτωπους με όσα πραγματικά έχουν αξία.

Στις 14:30 θα μεταδοθεί το επεισόδιο «Μαρία Μαγδαληνή» της ιστορικής μίνι σειράς «Κοντά στον Ιησού» (2001), που εστιάζει στη λύτρωση, την πίστη και τη θέση της γυναίκας μέσα στον κύκλο των μαθητών του Ιησού.

Στις 14:45 ακολουθεί η αμερικανική ταινία «All Saints» (2017), ένα βιογραφικό χριστιανικό δράμα σε σκηνοθεσία Στιβ Γκόμερ. Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Μάικλ Σπέρλοκ, που εγκαταλείπει την καριέρα του για να γίνει πάστορας και ανακαλύπτει τη δύναμη της πίστης μέσα από μια μικρή εκκλησία που υποδέχεται πρόσφυγες.

Στις 21:00, λίγο πριν από το αναστάσιμο κλίμα της βραδιάς, θα παρακολουθήσουμε την ελληνική κωμωδία «Μια ζωή την έχουμε» (1958) σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιώργου Τζαβέλλα. Ο Δημήτρης Χορν πρωταγωνιστεί ως φτωχός τραπεζικός υπάλληλος που ανακαλύπτει ένα μεγάλο χρηματικό πλεόνασμα και μπλέκεται σε απίθανες περιπέτειες, με αφετηρία την αγάπη του για μία γυναίκα.

Στις 23:00, η #Παρέα του Γιώργου Κουβαρά μάς προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης δίνει τη θέση της σε μια μεγάλη γιορτή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (23:50), η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Μητρόπολη για την Ανάσταση, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της αναγέννησης σε κάθε σπίτι.

Αμέσως μετά, το κλίμα αλλάζει και η βραδιά μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή. Οι καλεσμένοι τσουγκρίζουν πασχαλινά αυγά, ανάβουν τις λαμπάδες τους και ανταλλάσσουν ευχές, ενώ όλοι μαζί ψάλλουν το Χριστός Ανέστη.

Ξεχωριστή είναι η παρουσία του Δημήτρη Μπάση, ο οποίος με τη υπέροχη φωνή του δίνει τον τόνο της βραδιάς και ενώνει μουσικά την παρέα.

Ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής τους ερμηνευτές Βίκυ Καρατζόγλου, Άγγελο Ανδριανό και Ελένη Φουντά, τους ηθοποιούς Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρη Καλυβάτση, Κούλη Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστη Τζιόβα και Παναγιώτα Βιτετζάκη και τους δημοσιογράφους Νικόλα Βαφειάδη, Ζωή Κρονάκη, Παύλο Παπαδημητρίου, Μαίρη Αυγερινοπούλου, καθώς και τον διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Νωρίς το πρωί την Κυριακή του Πάσχα, στις 07:30, οι μικροί μας φίλοι θα παρακολουθήσουν την ταινία «Πίτερ Ράμπιτ», μια διασκεδαστική και γεμάτη σκανταλιές μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων.

Αμέσως μετά, στις 09:00, η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μας ταξιδεύει στη Νάξο για ένα αυθεντικό νησιωτικό πασχαλινό γλέντι. Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης μάς λένε την πρώτη καλημέρα από την παραλία της Αγίας Άννας, σε ένα γιορτινό σκηνικό γεμάτο μουσική και κέφι, με τα τραγούδια της Ελένης Λεγάκη, τις μελωδίες από το βιολί του Στέφανου Κουκουλάρη και καλεσμένη τη Θάλεια Ματίκα. Παράλληλα, δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές, ενώ ανακαλύπτουν τις ομορφιές του νησιού μέσα από μια ξεχωριστή βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα.

Στις 14:45, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» κάνει ένα συγκινητικό οδοιπορικό στην Παναγία Σουμελά, το σύμβολο πίστης και σημείο αναφοράς για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Γιώργος Τανιμανίδης, μιλά για την Παναγία Σουμελά ως μια ζωντανή γέφυρα με τον Πόντο και την ιστορία του. Ο πατέρας Γεράσιμος αναδεικνύει μέσα από τη διαδρομή του τη δύναμη της πίστης, της αγάπης και της ταπεινότητας. Ξεχωριστή θέση έχει η μουσική, με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη να δίνει φωνή στη μνήμη μέσα από την ποντιακή λύρα, ενώ ο Χαράλαμπος Φανιάδης κρατά ζωντανή την παράδοση μέσα από τους χορούς και τη νεολαία. Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης μεταφέρει την ποντιακή ιστορία στις νέες γενιές μέσω του πολιτιστικού του έργου, ενώ η Ειρήνη Σαχταρίδου ανοίγει νέους δρόμους, δίνοντας φωνή σε μια παράδοση που εξελίσσεται.

Ανήμερα του Πάσχα, η ΕΡΤ1 μάς δίνει κινηματογραφικό ραντεβού με τρεις ταινίες back to back, που καλύπτουν όλα τα γούστα: από το κλασικό ελληνικό μιούζικαλ μέχρι τη σύγχρονη περιπέτεια και το επικό σινεμά.

Στις 20:00, το λαμπερό «Κορίτσια για φίλημα» του Γιάννη Δαλιανίδη γεμίζει την οθόνη με τραγούδι, χιούμορ και ρομαντικές παρεξηγήσεις, με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Λάσκαρη και τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Η σκυτάλη περνά στις 22:00 στο θεαματικό «Spider-Man: No Way Home», όπου ο Spider-Man του Τομ Χόλαντ έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.

Και στις 00:20, η βραδιά κορυφώνεται με το αριστουργηματικό «Ο Λόρενς της Αραβίας», ένα επικό ταξίδι στην έρημο και την ιστορία, με τον Πίτερ Ο’ Τουλ σε έναν ρόλο-σταθμό που άφησε εποχή.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» γιορτάζει με ένα εορταστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική και υποδέχεται τον τραγουδιστή παραδοσιακών τραγουδιών Παναγιώτη Λάλεζα. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν αρνίσια σπάλα με μυρωδικά και μέλι, ένα πιάτο που ταιριάζει απόλυτα στο πασχαλινό τραπέζι, ενώ στη συνέχεια δημιουργούν εκμέκ με τσουρέκι, ένα γλυκό με γιορτινή διάθεση.

Στις 15:00, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται στον καναπέ του «Στούντιο 4» την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή. Μαζί τους ανατρέχουμε στις μυθιστορηματικές τους ζωές και τις λαμπρές καριέρες τους. Στην εκπομπή θα παρουσιαστεί επίσης ένα αφιέρωμα στον Διονύση Παπαγιαννόπουλο από το Αρχείο της ΕΡΤ, ενώ δεν λείπουν και άλλα εορταστικά θέματα που αποτυπώνουν το κλίμα των ημερών.

ΕΡΤ2

Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών.

Το Μεγάλο Σάββατο στις 08:00 μεταδίδει την Ακολουθία του Εσπερινού & τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, απευθείας μετάδοση από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, στις 23:00, σε απευθείας μετάδοση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Αναστάσεως και την Αναστάσιμη Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή του Πάσχα, στις 11:00 θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, απευθείας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Ανήμερα το Πάσχα στις 10:00, στην εκπομπή «f+ΖΗΝ», η Κατερίνα Στικούδη συναντά τη μαραθωνοδρόμο Μαρία Πολύζου, που προπονείται με τον Νίκο Μπέριο στο Ολυμπιακό Στάδιο και μοιράζεται τη συγκλονιστική διαδρομή της ζωής της: από τις προσωπικές δοκιμασίες έως τα πανελλήνια ρεκόρ, τις διεθνείς διακρίσεις και τη νίκη απέναντι στον καρκίνο. Το μότο της, «Μην τα Παρατάς», γίνεται παράδειγμα πίστης και επιμονής.

Ο σχεδιαστής μόδας Λάκης Γαβαλάς αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν είναι περιορισμός, κάνοντας pilates και ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης με τη Μάντη Περσάκη και τον Δημήτρη Δήμα, και μιλώντας για τη σημασία της άσκησης και της διατροφής.

Η εκπομπή παρουσιάζει ακόμη την κηπουρική ως μέτριας έντασης άσκηση που προσφέρει ψυχική ηρεμία, με την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα τοπίου Μάριου Γκρόγκου σε θεματικό πάρκο στον Μαραθώνα.

Τέλος, η συνάντηση με τον Παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά αναδεικνύει τη δύναμη της προσφοράς, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης.

ΕΡΤ3

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Στις 17:30, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΡΤ3 «Καστροπολιτείες – Ναύπακτος». Με οδηγό τον Τάσο Νούσια, η εκπομπή μάς ταξιδεύει στη Ναύπακτο, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική της σημασία και το εντυπωσιακό κάστρο της, φωτίζοντας παράλληλα σημαντικές στιγμές της ιστορίας που σημάδεψαν την περιοχή και την Ευρώπη.

Στις 19:30, σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, θα μεταδοθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Οι υφάντρες», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Η ταινία μάς μεταφέρει στη Βλάστη Κοζάνης, όπου ένα πρωτοποριακό κέντρο υφαντικής ενίσχυσε για δεκαετίες τις γυναίκες της περιοχής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της δημιουργίας, της συλλογικής μνήμης και της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Στις 22:00, σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, θα παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ «Αναπαραστάσεις». Στη Μάρπησσα Πάρου, τη Μεγάλη Παρασκευή, ένα ολόκληρο χωριό μεταμορφώνεται σε ζωντανό σκηνικό πίστης, μέσα από τις αναπαραστάσεις των Θείων Παθών. Με σεβασμό στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη, οι κάτοικοι –με τις γυναίκες να έχουν κεντρικό ρόλο– ζωντανεύουν μια κατανυκτική τελετουργία που ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

Στις 23:00 η ΕΡΤ3 μεταδίδει την Ακολουθία της Παννυχίδος και την Τελετή της Αναστάσεως, σε απευθείας μετάδοση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στις 11:00, ο Εσπερινός της Αγάπης, απευθείας από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Στις 15:00, μέσα από την εκπομπή «Κυριακή στο χωριό ξανά», ταξιδεύουμε στην καρδιά της Κυρτώνη Φθιώτιδας, ένα χωριό με δύο ονόματα: Κυρτώνη και Κολάκα. Η παράδοση ζωντανεύει με θρυλικά τσάμικα και καγκέλια στα σοκάκια και την πλατεία, ενώ η Γωγώ Τσαμπά, η Ντίνα Νικολάου και η ξακουστή γιαγιά Ευμορφία μάς καλούν να συμμετάσχουμε στη γιορτή της ζωής, του τραγουδιού και του χορού. Μέσα από τις ιστορίες τους ανακαλύπτουμε τη δύναμη της κοινότητας και την αυθεντικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Στις 17:30, η εκπομπή «Κάθε Τόπος και Τραγούδι – Οι Πασχαλιές της Ελλάδας» ο Γιώργης Μελίκης μάς ξεναγεί από την Αμμουλιανή Χαλκιδικής έως τα Μετέωρα, τη Φανερωμένη Τρικάλλων και τον Πολύγυρο, καταγράφοντας πανηγύρια, χορούς και δρώμενα. Μέσα από μουσική, τραγούδι και χορό αναδεικνύεται η ζωντάνια της συλλογικότητας και η αυθεντικότητα του Ορθόδοξου Πάσχα.

Στις 22:00, θα μεταδοθεί η δραματική ταινία «Χουλιέτα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Χουλιέτα, μιας μητέρας που, μετά την ανεξήγητη εξαφάνιση της κόρης της Αντίας, προσπαθεί να ανασυνθέσει το παρελθόν και να αντιμετωπίσει τις σιωπές και τις ενοχές που διαμόρφωσαν τη σχέση τους.

Στις 23:30, η ΕΡΤ3 παρουσιάζει τη συναυλία κλασικής μουσικής «Η Ανάσταση». Η Δεύτερη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, γνωστή ως «Ανάσταση», ζωντανεύει στο Φεστιβάλ Μάλερ της Λειψίας 2023 με την Gewandhausorchester Leipzig υπό τη διεύθυνση του Andris Nelsons.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στις 10:00, η εκπομπή «Το Αλάτι της Γης» μάς ταξιδεύει σε ένα μεγαλειώδες πασχαλινό γλέντι μέσα στην αναγεννημένη ανοιξιάτικη φύση. Ο Λάμπρος Λιάβας υποδέχεται περισσότερους από 100 τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές σε έναν καταπράσινο ελαιώνα, αναδεικνύοντας την πίστη, τη συγκίνηση και τη χαρά του ελληνικού Πάσχα. Ο Βασίλης Καρφής παρουσιάζει τα έθιμα και τα χορευτικά δρώμενα, ενώ οι μουσικοί Ηλίας Πλαστήρας και Φραγκίσκος Τζιωτάκης μάς μυούν στις τοπικές παραδόσεις της Ηπείρου και της Κύθνου.

Στις 20:00, σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Για τα Πανηγύρια». Στο Καλαμπάκι Δράμας, το παραδοσιακό έθιμο του Κουρμπανιού, που έφεραν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, ζωντανεύει με κατάνυξη: οι κάτοικοι στολίζουν την εκκλησία, περιφέρουν την εικόνα του Αγίου Αθανασίου και ετοιμάζουν το φαγητό για το κοινό γλέντι. Μέσα από την πίστη, το τραγούδι και τον χορό, η παράδοση αποκτά σάρκα και οστά, ενώ η συλλογική μνήμη και ταυτότητα αναδεικνύονται με ζωντάνια.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κόγιας, Λυδία Κώνστα

