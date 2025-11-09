Με το μήνυμα «κάθε βήμα, μία νίκη» έτρεξαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στην ειδική διαδρομή των 5 χιλιομέτρων

Φόρεσαν τα αθλητικά τους και την καλή τους διάθεση και συμμετείχαν στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.

Με το φετινό μήνυμα «κάθε βήμα, μια νίκη» οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης, έδωσαν το παρών, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό και απόλαυσαν τη διαδρομή με αφετηρία τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας (Μέγαρο Μποδοσάκη) και κατάληξη το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τους συνόδευαν οι μουσικές επιλογές παραγωγών του Kosmos από το ειδικό διαμορφωμένο βαν στο ύψος του αγάλματος του Δρομέα.

Σημειώνεται ότι και φέτος η ΕΡΤ ήταν ο επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και μετέδωσε ζωντανά και αποκλειστικά σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας προσφέροντας στους τηλεθεατές μία μοναδική εμπειρία, ώστε να απολαύσουν την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τη διοργάνωση, που φέτος σπάει κάθε ρεκόρ συμμετοχών, μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1, επιστρατεύοντας το δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό της, ενώ εκτενή ρεπορτάζ παρουσίασε και το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤnews.

Παράλληλα, η δημόσια Ραδιοτηλεόραση οργάνωσε σειρά πολιτιστικών δράσεων για την υποστήριξη των δρομέων με τη συνδρομή παραγωγών του Δεύτερου και Τρίτου Προγράμματος, καθώς και του Kosmos που έπαιζαν μουσική κατά μήκος της διαδρομής. Με ζωντανή μουσική ενθάρρυνε τους δρομείς και το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής (ΟΣΜ) της ΕΡΤ.

Φωτογραφικό υλικό από την ειδική διαδρομή των 5 χλμ

Φωτογραφικό υλικό από τον 42 Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας