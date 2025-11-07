«Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά 

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στη 1 το μεσημέρι, από το EΡΤnews radio 105,8, η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» και η Ντέπυ Γκολεμά παρουσιάζει μία ακόμα εκλεκτή τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ με τίτλο «Θάλασσες μας χώρισαν».

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, άρτι αφιχθείς από την Κωνσταντινούπολη και τη Σύμη, συνομιλεί με την Ντέπυ Γκολεμά για τη νέα τηλεοπτική σειρά, που θα προκαλέσει αίσθηση.

Ο Λεωνίδας Κακούρης, εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, μιλάει για τη συμμετοχή του και τον ρόλο του.

Στο δεύτερο μέρος πάμε θέατρο, για να παρουσιάσουμε ένα έργο που μάλλον έχουμε δει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας. Πρόκειται για την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», του Αμερικανού συγγραφέα Έντουαρντ Άλμπι, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Μαζί μας ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη.

