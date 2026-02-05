Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1

Νέες δυνατές πρεμιέρες που θα καθηλώσουν το κοινό, αρχίζουν από αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο ERTFLIX, αλλά και το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ1.

ERTFLIX: «Αύριο»

Η δραματική σειρά «Αύριο», κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στην πλατφόρμα του ERTFLIX όπου θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα τέσσερα από τα συνολικά οκτώ επεισόδια. Φέρει την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα, και καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Νίκος Αρβανίτης κ.ά., ενώ συμμετέχουν εθελοντές διασώστες.

ΕΡΤ1: «Εκτός σχεδίου»

Την ίδια ημέρα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 22:00, η ΕΡΤ1 συστήνει στους τηλεθεατές την αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Γυρισμένη «μια και έξω», μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του αυτοσχεδιασμού με έναν μοναδικό τρόπο. Οι ηθοποιοί που παίρνουν μέρος αγνοούν την εξέλιξη της ιστορίας και καθοδηγούνται αιφνιδιαστικά, μέσω ακουστικού, από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Η καθοδήγηση τους γίνεται γνωστή στο κοινό μέσω υποτίτλων, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργό μέρος μιας απολαυστικής, διαδραστικής πλοκής που διαμορφώνεται ζωντανά.

Την ομάδα επί σκηνής αποτελούν οι: Ήρα Κατσούδα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μελίνα Λεφαντζή, Γιάννης Σαρακατσάνης, Λευτέρης Παπακώστας και Μπάμπης Γαλιατσάτος.

ΕΡΤ1: «Οι κυρίες του ρεμπέτικου»

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στις 19:00 προβάλλεται στην ΕΡΤ1, το πρώτο από τα οκτώ επεισόδια του μουσικού ντοκιμαντέρ «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου». Με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαΐα, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανωνίδη και σενάριο της Μαρίας Λούκα, για πρώτη φορά φωτίζεται η ζωή και η προσφορά τους στο ρεμπέτικο οκτώ εμβληματικών γυναικών: της Ρόζας Εσκενάζυ, της Αγγέλας Παπάζογλου, της Ρίτας Αμπατζή, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Στέλλας Χασκίλ, της Ιωάννας Γεωργακοπούλου και της Σεβάς Χανούμ.

ΕΡΤ1: «Το τελευταίο νησί»

Το Σαββατοκύριακο κλείνει με τη νέα δραματική σειρά «Το Τελευταίο Νησί», που θα προβληθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στην ΕΡΤ1, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο. Σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Πρωταγωνιστούν οι: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.