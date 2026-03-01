 Ο καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ευριπίδης Γαραντούδης στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια»

Αφιερωμένη στην ζωή και το έργο του ποιητή Κωστή Παλαμά θα είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 22:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.

Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με τον Ευριπίδη Γαραντούδη – καθηγητή Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για το έργο του «εθνικού» μας ποιητή, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του στις 27 Φλεβάρη 1943 και την μετατροπή της κηδείας του σε μεγαλειώδη αντικατοχική διαδήλωση, με 40.000 Αθηναίους να αψηφούν τον φόβο των ναζιστών και της Κατοχής και να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο.

Ακούγεται ο ποιητής Κωστής Παλαμάς να απαγγέλλει μέρος του ποιήματός του «Ο Τάφος» που έγραψε μετά τον πρόωρο θάνατο του 5χρονου γιου του, καθώς και ηχητικά ντοκουμέντα από μαρτυρίες λόγιων νεαρών της εποχής που κράτησαν το φέρετρο και συμμετείχαν στην κηδεία του εθνικού μας ποιητή.

Info

«Ο Ευριπίδης Γαραντούδης στο Δεύτερο Πρόγραμμα»

Την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 22:00

