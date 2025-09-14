Ο Μικρός και ο Μεγάλος Τελικός | Eurobasket 2025

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά τον «μικρό» και τον «μεγάλο» τελικό του Eurobasket.

Στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο, την αναμέτρηση Ελλάδα-Φινλανδία και στις 21:00 για το χρυσό και το ασημένιο την αναμέτρηση Γερμανία-Τουρκία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

16:00 | Pre Game | ΕΡΤ1

17:00 | Ελλάδα - Φινλανδία | Μικρός τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

20:00 | Pre Game | ΕΡΤ1

21:00 | Γερμανία - Τουρκία | Απονομή Μεταλλίων | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

23:30 | Αθλητική Κυριακή | ΕΡΤ1