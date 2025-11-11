Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, μεγάλος νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2025, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, ο Παναγιώτης Καραΐσκος, μεγάλος νικητής στον φετινό 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2025, έρχεται στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ στην εκπομπή «Έξτρα Σπορ» και μιλάει στη Βίκυ Σπύρου για όλα!

Για το πώς έζησε τη φετινή μεγάλη ιστορική διαδρομή, για τον Μαραθώνιο… ως στάση ζωής, για τη φιλοσοφία και τη δύναμη που κρύβει αυτός ο μοναδικός αγώνας, για τους μαραθώνιους της καθημερινότητάς του, για τους δαίμονες του μυαλού του στη διάρκεια της διαδρομής… για τις θυσίες, τα όνειρα και τους στόχους που έρχονται.

Ένας αθλητής που αποδεικνύει πως ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου… αλλά τρόπος σκέψης, πάθος και έμπνευση για τη ζωή!

Συντονιστείτε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 18.00-19.00, στην ΕΡΑ Σπορ και στην εκπομπή «Έξτρα Σπορ» με τη Βίκυ Σπύρου για μια συνέντευξη που θα σας εμπνεύσει!

Info

«Έξτρα Σπορ» – ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Βίκυ Σπύρου

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00

#ΕΡΑΣΠΟΡ #Συνέντευξη