Ο Τελικός του Final 8 Κυπέλλου Μπάσκετ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η ώρα του τελικού έφτασε! Το κορυφαίο ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον Τελικό του Final 8 Κυπέλλου Μπάσκετ, σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, σε μια αναμέτρηση που καθηλώνει το φίλαθλο κοινό.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά τον Τελικό από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, προσφέροντας πλήρη κάλυψη, με pre game εκπομπή, ανάλυση, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην περιγραφή και το σχόλιο θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου και Δημήτρης Χατζηγεωργίου και στο ρεπορτάζ οι Γιώργος Τραπεζανίδης, Γιάννης Νάτου και Αποστόλης Τριανταφύλλου.

Το pre game είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:30, ενώ το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί απόψε στις 20:00.

Όλη η δράση μέχρι την απονομή του Κυπέλλου βρίσκεται στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δύο ιστορικές ομάδες. Ένα τρόπαιο. Μία βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και μεγάλες στιγμές.