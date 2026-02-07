«Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα – Πρεμιέρα απόψε στις 19:00 

«Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου», σε αφήγηση και παρουσίαση της Ηρώς Σαΐα, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, απόψε Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 19:00.

Η σειρά οκτώ μουσικών ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα τηλεοπτικό ταξίδι που αναδεικνύει τη ζωή και το σπουδαίο έργο οκτώ εμβληματικών Ελληνίδων τραγουδιστριών –Ρόζα Εσκενάζυ, Αγγέλα Παπάζογλου, Μαρίνα Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Σωτηρία Μπέλλου, Σεβάς Χανούμ, Στέλλα Χασκίλ και Ιωάννα Γεωργακοπούλου–, οι οποίες, με την καλλιτεχνική τους πορεία και την προσωπική τους στάση, άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Μέσα από έρευνα, αφηγήσεις, αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις, η εκπομπή ζωντανεύει την εποχή από την άνθηση του ρεμπέτικου μετά το 1922 έως τις μεταγενέστερες δεκαετίες, φωτίζοντας τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμόρφωσαν το πλαίσιο δράσης αυτών των χαρισματικών δημιουργών.

Σε κάθε επεισόδιο, εκτός από το αφιέρωμα στη διαδρομή της κάθε τραγουδίστριας, παρουσιάζεται και ένας κύκλος χαρακτηριστικών τραγουδιών της, ερμηνευμένων με ευαισθησία και σύγχρονες ενορχηστρώσεις από την Ηρώ Σαΐα, προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή εμπειρία ακρόασης.

Πρόκειται για ένα φόρο-τιμής σε γυναίκες που, παρά τις αντιξοότητες, διεκδίκησαν τη θέση τους σε έναν ανδροκρατούμενο και απαιτητικό χώρο, καταρρίπτοντας στερεότυπα και ανοίγοντας δρόμους για τις επόμενες γενιές.

Η σειρά μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε ένα κινηματογραφικό «ψηφιδωτό» που συνδυάζει καλλιτεχνική ευαισθησία και ιστορική έρευνα.

Δείτε στην πρεμιέρα της εκπομπής: «Ρόζα Εσκενάζυ»

Ήταν σοπράνο και καταπληκτική χορεύτρια. Μαγνήτιζε τα βλέμματα και ασκούσε τρομερή γοητεία σε μουσικούς και κοινό. Η γυναίκα που γεννήθηκε ως Σάρα Σκιναζί κάπου ανάμεσα στο 1895 και 1897 σε μια φτωχή εβραϊκή σεφαραδίτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, αγαπούσε το τραγούδι όσο τίποτα άλλο. Κόντρα σε όλους τους καταναγκασμούς και τις απαγορεύσεις, εκείνη διεκδίκησε να τραγουδά. Κι έγινε η αρχιιέρεια του ρεμπέτικου τραγουδιού. Η Ρόζα Εσκενάζυ συνδέθηκε με τη σμυρνέικη σχολή του ρεμπέτικου. Έφτασε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 να έχει ηχογραφήσει περίπου 300 τραγούδια. Στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής βοήθησε αρκετές εβραϊκές οικογένειες να γλιτώσουν από τους διωγμούς και φυλακίστηκε για τρείς μήνες. Η καριέρα της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Έκανε πολλές περιοδείες στις ΗΠΑ και τα Βαλκάνια. Πέρασε ήρεμα τα τελευταία χρόνια της ζωής της με τον τελευταίο της σύντροφο Χρήστο Φιλιπακόπουλο. Πέθανε το 1980.

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Πανωνίδης

Σενάριο: Μαρία Λούκα

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ευθύμης Θεοδόσης

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ