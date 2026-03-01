Οι MOb Trio στην εκπομπή «Urban Sounds» με τον Μιχάλη Καμάκα

Οι MOb Trio έρχονται καλεσμένοι του Μιχάλη Καμάκα στην εκπομπή «Urban Sounds», που μεταδίδεται στο Kosmos 93.6, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 13:30.

Με αφορμή τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «MOb II», τα μέλη του trio μιλούν για τον ήχο, τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το άλμπουμ και τη διαδρομή τους στη σύγχρονη jazz σκηνή της Αθήνας.

Παράλληλα, μας προετοιμάζουν για τη live εμφάνισή τους στο Burger Disco Club, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στις 21:00, στο πλαίσιο του Low End.

Το Low End είναι το νέο clubnight που δημιούργησαν ο Μιχάλης Καμάκας και ο Δημήτρης Λιλής (Just Gazing), με σκοπό να αναδείξει τον σύγχρονο αστικό και ηλεκτρονικό ήχο της Αθήνας.

Περισσότερο από ένα απλό club event, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, όπου η σκηνή και το dancefloor συνυπάρχουν σ’ ένα πεδίο αλληλεπίδρασης και ζωντανής μουσικής εμπειρίας.

Συντονιστείτε στο Kosmos 93.6, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 13:30