Οι Τελετές Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, 11:30 – 12:30

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 12:00

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας αρχίζει. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνo – Κορτίνα 2026, σε απευθείας σύνδεση από την Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου για ακόμη μια φορά θα γεννηθεί το φως που θα ταξιδέψει σε Ελλάδα και Ιταλία με τελικό προορισμό το στάδιο San Siro του Μιλάνου.

Από τις 11:00 έως τις 12:30, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, θα μεταφέρει στους τηλεθεατές τη μαγεία της ιεροτελεστίας με τη χορογραφία των Ιερειών και των Κούρων σε καλλιτεχνική διεύθυνση Αρτέμιδος Ιγνατίου.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, της προέδρου της ΔΟΕ, Kirsty Coventry και του προέδρου της ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει στο λίκνο του Ολυμπισμού και θα παραδοθεί από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον χάλκινο Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας στο Παρίσι Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος θα διανύσει τα πρώτα μέτρα της λαμπαδηδρομίας.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει «ζωντανά» και την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην ιταλική αντιπροσωπεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου (11:00-12:00) από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στην περιγραφή της Τελετής Αφής θα είναι οι Περικλής Μακρής και ΓρηγόρηςΤάτσης, ενώ στην Τελετή Παράδοσης ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Στο ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις η Κατερίνα Αναστασοπούλου.

Το μεγάλο αθλητικό χειμερινό γεγονός, που θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις αρχές του ερχόμενου Φεβρουάριου, θα μεταδώσει η ΕΡΤ.