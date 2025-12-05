Μια τρελή-τρελή οικογένεια, θεατρική και ανεπιτήδευτη, φιλοξενεί η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Αγάπη, τρυφερότητα, ιστορίες, μυστικά και αλήθειες, αποκαλύψεις, υπέροχα τραγούδια και μια μεγάλη αγκαλιά γύρω από τον Νικορέστη Χανιωτάκη, τον Κρητικό σκηνοθέτη με τις μεγάλες επιτυχίες, καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, ο οποίος φέτος φέρνει στην αθηναϊκή σκηνή τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις – ανάμεσά τους και τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη.

Η #Παρέα, ξεκινώντας από τα τραγούδια του Ξυλούρη, κάνει ένα μουσικό οδοιπορικό στους καλλιτέχνες της Κρήτης, στους δημιουργούς που άφησαν έντονο το στίγμα τους στην ελληνική μουσική. Από τον Νίκο Μαμαγκάκη, στον Ρασούλη, τον Λιδάκη και τον Θεοδωράκη, η #Παρέα μοιράζεται υπέροχα τραγούδια, όμορφες και αστείες στιγμές ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με την Κρήτη.

Ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής #Παρέα τους: Μιχάλη Αεράκη, Ιωάννη Απέργη, Κατερίνα Γερονικολού, Νίκος Γκέλια, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Καλαντζόπουλο, Γιάννη Μαθές, Μέμο Μπεγνή, Αρετή Πασχάλη, Γεράσιμο Σκαφιδά, Αιμιλιανό Σταματάκη, Αναστασία Τσιλιμπίου, Νικορέστη Χανιωτάκη.

Παρουσίαση – αρχισυνταξία: Γιώργος Κουβαράς

Σκηνοθεσία: Κώστας Μυλωνάς

Εκτέλεση παραγωγής: Rhodium Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ

