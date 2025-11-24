Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά στην ΕΡΤ1, κάθε μεσημέρι στις 14:00.

Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Αυτές τις ιστορίες συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε κάθε μέρα, με καλεσμένους που αγαπούν τον τόπο και τις γεύσεις του, όσο κι εμείς.

«ΠΟΠ Μαγειρική», το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.

Γιατί η μαγειρική μπορεί να είναι ΠΟΠ!

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

«Φορμαέλα Αράχοβας ΠΟΠ, ελαιόλαδο Νάξου»

Καλεσμένος ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ανδρέας Λαγός

Η ΠΟΠ Μαγειρική υποδέχεται τον πολυδιάστατο ηθοποιό Αλέξανδρο Λογοθέτη. Με το γνώριμο χαμόγελο, ο αγαπημένος ηθοποιός μπαίνει στην κουζίνα της εκπομπής και μαγειρεύει παρέα με τον σεφ Ανδρέα Λαγό. Στο τραπέζι της ημέρας πρωταγωνιστούν η φορμαέλα Αράχωβας ΠΟΠ με τη γεμάτη, πικάντικη γεύση και τη μοναδική της υφή και το ελαιόλαδο Νάξου, χρυσαφένιο και αρωματικό, που χαρίζει στα πιάτα ισορροπία και αυθεντικότητα.

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης μάς μιλάει για το πώς ξεκίνησε την υποκριτική, για τον πατέρα του που ήταν ηθοποιός, τη σχέση τους και τι πρόλαβαν να πουν πριν φύγει εκείνος, για τη σειρά «Το παιδί» της ΕΡΤ, για τις σπουδές στο Λονδίνο, τους ρόλους που αγαπά, αλλά και για τον ρόλο του ως μπαμπάς.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

«Λουκάνικο Άνδρου, μέλι Ρόδου»

Καλεσμένη η Μαριάντα Πιερίδη

Ο Ανδρέας Λαγός με τη Μαριάντα Πιερίδη



Η ΠΟΠ Μαγειρική υποδέχεται την εκρηκτική Μαριάντα Πιερίδη. Με τη ζωντάνια και το μπρίο που τη χαρακτηρίζουν, η αγαπημένη τραγουδίστρια μπαίνει στην κουζίνα της εκπομπής για να μαγειρέψει δίπλα στον σεφ Ανδρέα Λαγό. Στο μενού της ημέρας πρωταγωνιστούν το λουκάνικο Άνδρου, καπνιστό και πλούσιο σε γεύση, φτιαγμένο με τον παραδοσιακό νησιώτικο τρόπο, και το μέλι Ρόδου, με τη βελούδινη υφή και τα αρώματα των πευκοδασών του νησιού.

Η Μαριάντα Πιερίδη μάς μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της, για τον γιό της που υπεραγαπά ενώ μοιράζεται στιγμές από τις συνεργασίες της με τον Γιάννη Πάριο, τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Γιώργο Μαζωνάκη και μερικά ευτράπελα από τη νύχτα, με τον αυθορμητισμό και το χιούμορ που τη χαρακτηρίζουν.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

«Μετσοβόνε ΠΟΠ, ρόδι Ερμιόνης ΠΟΠ»

Καλεσμένος στην εκπομπή ο Ιωάννης Παπαζήσης

Με τον Ιωάννη Παπαζήση

Η ΠΟΠ Μαγειρική υποδέχεται τον γοητευτικό ηθοποιό Ιωάννη Παπαζήση. Με την ήρεμη δύναμη και το χαμηλόφωνο πάθος που τον χαρακτηρίζουν, ο ταλαντούχος ηθοποιός μπαίνει στην κουζίνα της εκπομπής και μαγειρεύει δίπλα στον σεφ Ανδρέα Λαγό. Στο τραπέζι πρωταγωνιστούν δύο προϊόντα με αυθεντικό χαρακτήρα: το μετσοβόνε ΠΟΠ, το φημισμένο καπνιστό τυρί του Μετσόβου με την πλούσια, βουτυράτη γεύση, και το ρόδι Ερμιόνης ΠΟΠ, με τη λαμπερή του όψη και τη γλυκόξινη ισορροπία που δίνει φρεσκάδα σε κάθε πιάτο.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης μάς μιλά για τη Δράμα και τις μνήμες που έχει από τα παιδικά του χρόνια στο χωριό του, πόσο αυτές συνδέονται με την συνολική εικόνα που έχει για τον εαυτό του, για το πως αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, για το Εθνικό Θέατρο στο οποίο πέρασε με μία εβδομάδα μόνο προετοιμασίας, αλλά και για τον γιο του.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

«Μάραθος Σύρου, φιστίκι Μαρκοπούλου»

Καλεσμένη η Σόφη Πασχάλη

Με τη Σόφη Πασχάλη

Η ΠΟΠ Μαγειρική υποδέχεται τη λαμπερή Σόφη Πασχάλη. Η γνωστή γυμνάστρια και συγγραφέας, με τη θετική της ενέργεια και τη φιλοσοφία της ευεξίας, μπαίνει στην κουζίνα της εκπομπής και μαγειρεύει παρέα με τον σεφ Ανδρέα Λαγό. Μαζί ανακαλύπτουν τη φρεσκάδα του μάραθου Σύρου, με το διακριτικό άρωμά του που θυμίζει άνοιξη και θάλασσα, και τη γευστική δύναμη του φιστικιού Μαρκοπούλου, τραγανού και αρωματικού, που προσθέτει ισορροπία και υφή στα πιάτα.

Η Σόφη Πασχάλη μάς μιλά για το γιατί μπήκε στο δρόμο της αυτοβελτίωσης, για το ότι θεωρεί πως όλα μπορούν να θεραπεύονται από εμάς τους ίδιους, για το ποια είναι η σχέση της με τη διατροφή, το πώς διαχειρίστηκε τα λάθη στη ζωή της αλλά και για το ότι δεν της αρέσει να μαγειρεύει.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

«Αρσενικό Νάξου, αμπελόφυλλα Κρήτης»

Καλεσμένος στην εκπομπή ο Αντώνης Βλοντάκης

Με τον Αντώνη Βλοντάκη

Η ΠΟΠ Μαγειρική υποδέχεται τον εντυπωσιακό Αντώνη Βλοντάκη. Ο γνωστός πολίστας, προπονητής και ηθοποιός, με τη δυναμική του παρουσία και το αφοπλιστικό του χαμόγελο, μπαίνει στην κουζίνα της εκπομπής και μαγειρεύει μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό. Στο μενού της ημέρας δεσπόζουν δύο αυθεντικά ελληνικά προϊόντα: το αρσενικό Νάξου, με τη στιβαρή του γεύση και τα αμπελόφυλλα Κρήτης, τρυφερά και αρωματικά, που κουβαλούν όλη τη δροσιά του νησιού.

Ο Αντώνης Βλοντάκης μάς μιλά για την οικογένειά του και τα παιδιά του που είναι πλέον μεγάλοι άνθρωποι, για τη μετάβαση από την θέση του αθλητή στην θέση του προπονητή, για τα Χανιά στα οποία μεγάλωσε, για το πως αποφάσισε να ασχοληθεί με την υδατοσφαίριση, για το πως τον γεμίζει να προσφέρει στους άλλους αλλά και για την υποκριτική.

Παρουσίαση-επιμέλεια συνταγών: Ανδρέας Λαγός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λογοθέτης

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Σ. Καβαδάς

Αρχισυνταξία: Τζίνα Γαβαλά

Διεύθυνση παραγωγής: Βασίλης Παπαδάκης

Διευθυντής φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Υπεύθυνη καλεσμένων: Νικολέτα Μακρή

Παραγωγή: GV Productionsας Λαγός, Σπύρος Σπυράκος