Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά στην ΕΡΤ1, κάθε μεσημέρι στις 14:00.

Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Αυτές τις ιστορίες συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε κάθε μέρα, με καλεσμένους που αγαπούν τον τόπο και τις γεύσεις του, όσο κι εμείς.

«ΠΟΠ Μαγειρική», το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.

Γιατί η μαγειρική μπορεί να είναι ΠΟΠ!

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

«Μοσχαράκι με σαμιώτικο κρασί και σύκα, αφράτο γαλακτομπούρεκο

Καλεσμένη η Βάσω Γουλιελμάκη

με φιστίκι Αιγίνης»

Ο Ανδρέας Λαγός με τη Βάσω Γουλιελμάκη Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τη χαρισματική ηθοποιό Βάσω Γουλιελμάκη, σε ένα σκηνικό με χειμωνιάτικη θαλπωρή, γιορτινά αρώματα και ζεστή διάθεση. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν μοσχαράκι με σαμιώτικο κρασί και σύκα και ένα αφράτο γαλακτομπούρεκο με φιστίκι Αιγίνης, σε ένα επεισόδιο γεμάτο νοσταλγία και γιορτινή γεύση.

H Βάσω Γουλιελμάκη μάς μιλά για την κόρη της που ζει στην Αμερική, για την καταγωγή της από την Κρήτη και την Θεσσαλονίκη που μεγάλωσε, για την ρυθμική, για το πώς ασχολήθηκε με την υποκριτική αλλά και για τις γιορτές που θυμάται.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

«Καστανόσουπα, τσιζκέικ με κόκκινα φρούτα»

Καλεσμένος ο Χρήστος Νέζος

Ο Ανδρέας Λαγός με τον Χρήστο Νέζο Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2025, ανήμερα των Φώτων, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τον αγαπητό δημοσιογράφο Χρήστο Νέζο, σε μια ατμόσφαιρα ήρεμη, φωτεινή και εορταστικά λιτή. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν μια καστανόσουπα, ιδανική για την ημέρα και ένα τσιζκέικ με κόκκινα φρούτα, που δίνει γλυκιά ισορροπία στο εορταστικό τραπέζι.

Ο Χρήστος Νέζος μάς μιλά για τα παιδικά του χρόνια στο Άργος, για τα πρώτα του βήματα στην δημοσιογραφία, για τα ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα, για τα χιλιάδες ρεπορτάζ που έχει καλύψει, για τις σπουδές στα Oικονομικά και το ατελιέ του, από το οποίο πέρασε ακόμα και η Κατρίν Ντενέβ.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

«Μύδια Χαλάστρας, μήλα Ζαγοράς ΠΟΠ»

Καλεσμένη η Αλεξάνδρα Δουβαρά

Ο Ανδρέας Λαγός με την Αλεξάνδρα Δουβαρά Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Δουβαρά. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν με δύο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα: μύδια Χαλάστρας, γεμάτα θαλασσινή φρεσκάδα και μήλα Ζαγοράς ΠΟΠ, τραγανά και αρωματικά, που δίνουν ισορροπία και φινέτσα στις συνταγές.

Η Αλεξάνδρα Δουβαρά μάς μιλά για τα 20 χρόνια που είναι στην ΕΡΤ, για το πόσο δύσκολο είναι ένας δημοσιογράφος να απεμπλακεί από την είδηση, για το πώς είναι ως μαμά, πόσο δύσκολο είναι για τη μαμά η περίοδος της εφηβείας, αλλά και για το ότι αν δεν ήταν δημοσιογράφος θα ήταν ή ηθοποιός ή τραγουδίστρια.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

«Κοπανιστή ΠΟΠ Σύρου, ρύζι Ανθήλης Σπερχειού»

Καλεσμένη η Μαλού Κυριακοπούλου

Ο Ανδρέας Λαγός με την Μαλού Κυριακοπούλου Η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τη γνωστή τραγουδίστρια Μαλού Κυριακοπούλου. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό δημιουργούν πιάτα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας την κοπανιστή ΠΟΠ Σύρου, πικάντικη και αρωματική και το ρύζι Ανθήλης Σπερχειού, φίνο και ιδανικό για ισορροπημένες, καθημερινές αλλά ουσιαστικές γεύσεις.

Η Μαλού Κυριακοπούλου μάς μιλά για τον οκτάχρονο γιο της, για την σχέση της με την μαγειρική, για την καταγωγή της από την Καλαμάτα, για το αν υπηρετεί ένα είδος μουσικής και για το αν μπορεί να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της καριέρας και της οικογένειας.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026

«Πατάτες Κάτω Νευροκοπίου ΠΟΠ, φιστίκια Αιγίνης ΠΟΠ»

Καλεσμένος ο Βασίλης Χαλακατεβάκης

Ο Ανδρέας Λαγός με τον Βασίλη Χαλακατεβάκη H «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τον αγαπημένο ηθοποιό Βασίλη Χαλακατεβάκη. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν με δύο κλασικά ελληνικά προϊόντα: πατάτες Κάτω Νευροκοπίου ΠΟΠ, με πλούσια γεύση και σταθερή υφή και φιστίκια Αιγίνης ΠΟΠ, τραγανά και αρωματικά, που δίνουν χαρακτήρα και νοστιμιά στο πιάτο.

O Βασίλης Χαλακατεβάκης μάς μιλά για τη σχέση του με την μαγειρική, για τις παιδικές του μνήμες στα Χανιά στο χωριό του πατέρα του, για το πώς ήταν ως παιδί, για το πότε αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, για την εποχή των «Απαράδεκτων» αλλά και για την τετράχρονη κόρη του.

Παρουσίαση-επιμέλεια συνταγών: Ανδρέας Λαγός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λογοθέτης

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Σ. Καβαδάς

Αρχισυνταξία: Τζίνα Γαβαλά

Διεύθυνση παραγωγής: Βασίλης Παπαδάκης

Διευθυντής φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Υπεύθυνη καλεσμένων: Νικολέτα Μακρή

Παραγωγή: GV Productionsας Λαγός, Σπύρος Σπυράκος