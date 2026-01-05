Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά στην ΕΡΤ1, κάθε μεσημέρι στις 14:00.
Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας. Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.
Η «ΠΟΠ Μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Αυτές τις ιστορίες συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε κάθε μέρα, με καλεσμένους που αγαπούν τον τόπο και τις γεύσεις του, όσο κι εμείς.
«ΠΟΠ Μαγειρική», το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.
Γιατί η μαγειρική μπορεί να είναι ΠΟΠ!
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026
«Μοσχαράκι με σαμιώτικο κρασί και σύκα, αφράτο γαλακτομπούρεκο
Καλεσμένη η Βάσω Γουλιελμάκη
με φιστίκι Αιγίνης»
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
«Καστανόσουπα, τσιζκέικ με κόκκινα φρούτα»
Καλεσμένος ο Χρήστος Νέζος
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 «Μύδια Χαλάστρας, μήλα Ζαγοράς ΠΟΠ»
Καλεσμένη ηΑλεξάνδρα Δουβαρά
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
«Κοπανιστή ΠΟΠ Σύρου, ρύζι Ανθήλης Σπερχειού»
Καλεσμένη η Μαλού Κυριακοπούλου
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026
«Πατάτες Κάτω Νευροκοπίου ΠΟΠ, φιστίκια Αιγίνης ΠΟΠ»