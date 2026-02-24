Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια συνεχίζεται και φέτος! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, επιστρέφει δυναμικά στην ΕΡΤ1, κάθε μεσημέρι στις 14:00.

Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των Τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Αυτές τις ιστορίες συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε κάθε μέρα, με καλεσμένους που αγαπούν τον τόπο και τις γεύσεις του, όσο κι εμείς.

«ΠΟΠ Μαγειρική», το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.

Γιατί η μαγειρική μπορεί να είναι ΠΟΠ!

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

«Χταπόδι με ξίδι βαλσάμικο στη λαδόκολλα, σιμιγδαλένια χαλβαδάκια»

Καλεσμένη η Έλενα Παπαδοπούλου

Την Kαθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τη χαρισματική παρουσιάστρια Έλενα Παπαδοπούλου, σε μια ατμόσφαιρα νηστίσιμη, φωτεινή και ανοιξιάτικη. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν χταπόδι με ξίδι βαλσαμικό στη λαδόκολλα και σιμιγδαλένια χαλβαδάκια, σε ένα τραπέζι με γεύσεις της ημέρας.

Η Έλενα Παπαδοπούλου μάς μιλά για τις μνήμες της από τις ημέρες της Καθαράς Δευτέρας στην Πάτρα όπου μεγάλωσε, για τις σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, καθώς και για την προπονητική. Επίσης, μας αποκαλύπτει τον λόγο που δεν λέει τι ομάδα είναι, αλλά και αν υπάρχει κάτι που την έχει φέρει σε δύσκολη θέση.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

«Κατσικίσιο τυρί Κρήτης, χυλοπίτες Αράχωβας»

Καλεσμένος ο Χάρης Χιώτης

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τον ταλαντούχο ηθοποιό Χάρη Χιώτη. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν με κατσικίσιο τυρί Κρήτης, μεστό και αρωματικό, και χυλοπίτες Αράχωβας, παραδοσιακές και χορταστικές, σε συνδυασμούς με αυθεντικό χαρακτήρα.

Ο Χάρης Χιώτης μάς μιλά για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο πριν γίνει ηθοποιός, για το πως αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική εξαιτίας της αδελφής του, για τις σπουδές στο Ναύπλιο, για τη σχέση του με τη μαγειρική και μας αποκαλύπτει σε ποια φαγητά δεν μπορεί να αντισταθεί.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026

«Ελαιόλαδο Ζακύνθου ΠΓΕ, κάστανα Πηλίου»

Καλεσμένη η Τατιάνα Παπαμόσχου

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τη γνωστή ηθοποιό Τατιάνα Παπαμόσχου. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό δημιουργούν πιάτα με ελαιόλαδο Ζακύνθου ΠΓΕ, φρουτώδες και ισορροπημένο, και κάστανα Πηλίου, γλυκά και γεμάτα γεύση, σε συνταγές με χειμωνιάτικη ζεστασιά.

Η Τατιάνα Παπαμόσχου μάς μιλά για την αγάπη που τρέφει για τα γαϊδουράκια, για τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Γαϊδουροχώρα» που ίδρυσε η ίδια, για το ξεκίνημά της στην υποκριτική δίπλα στην Ειρήνη Παππά και τον Μιχάλη Κακογιάννη που ως εντελώς τυχαίο γεγονός σηματοδότησε την αρχή μιας σπουδαίας καριέρας.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

«Σκόρδο Πλατυκάμπου, κουμ κουάτ Κέρκυρας ΠΟΠ»

Καλεσμένη η Ελίνα Κέφη

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια Ελίνα Κέφη. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν με σκόρδο Πλατυκάμπου, έντονο και αρωματικό και κουμ κουάτ Κέρκυρας ΠΟΠ, γλυκόξινο και φίνο, σε συνδυασμούς με ζωντάνια και ισορροπία.

H Eλίνα Κέφη μάς μιλά για την καταγωγή της από την Ήπειρο, την αγάπη της για τη μαγειρική, για τους γονείς της που ήταν μετανάστες στη Γερμανία και πολύ υποστηρικτικοί στις επιλογές της, και ειδικότερα για τον πατέρα της του οποίου αγαπημένη εκπομπή ήταν η ΠΟΠ Μαγειρική. Ακόμη, μας εξηγεί πώς βρέθηκε στα καλλιστεία και μιλάει για τα χρόνια στην τηλεόραση τις παλιές εποχές και τα συγκρίνει με το σήμερα.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

«Δεντρολίβανο Αργολίδας, γιαούρτι Κρήτης»

Καλεσμένος ο σεφ Jean-Marie Hoffmann

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 14:00, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται τον διακεκριμένο σεφ Jean-Marie Hoffmann. Μαζί με τον σεφ Ανδρέα Λαγό αξιοποιούν το δεντρολίβανο Αργολίδας, αρωματικό και γήινο, και το γιαούρτι Κρήτης, πλούσιο και κρεμώδες, σε πιάτα με μεσογειακή φινέτσα.

Ο Jean Marie Hoffmann μάς μιλά για την εβδομάδα γαλλικής γαστρονομίας, πώς συνδυάζεται η γαλλική με την ελληνική κουζίνα, πώς γεννήθηκε η αγάπη του για την μαγειρική και πόση ευτυχία του προκαλεί, αλλά και για τα παιδιά του και πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο μαζί τους.

Παρουσίαση-επιμέλεια συνταγών: Ανδρέας Λαγός

Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Μαρμαράς

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Σ. Καβαδάς

Αρχισυνταξία: Τζίνα Γαβαλά

Διεύθυνση παραγωγής: Βασίλης Παπαδάκης

Διευθυντής φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Υπεύθυνη καλεσμένων – επιμέλεια κειμένων προϊοντικών βίντεο: Νικολέτα Μακρή

Παραγωγή: GV Production

Ο Ανδρέας Λαγός με την Έλενα Παπαδοπούλου

Με τον Χάρη Χιώτη

Με την Τατιάνα Παπαμόσχου

Με την Ελίνα Κέφη

Με τον σεφ Jean-Marie Hoffmann